Vera Belogrlić, srpska rediteljka TV filmova i serija, rođena je 11. aprila 1926. godine u Kruševcu.

Završila je Akademiju za pozorište, film i radio u Beogradu. Na Televiziji Beograd bila je autorka brojnih TV serija i filmova, a prvenstveno se bavila programom namenjenim deci. Najšira publika pamti je kao koautorku čuvene televizijske serije za decu "Na slovo, na slovo", za koju je dobila Sterijinu nagradu za dramaturgiju 1970. godine.

Bila je i autorka serijala: "En den dinus", "Gradić veseljak", "Hiljadu zašto?", "Visočka hronika", "Prvoklasni haos", "S vanglom u svet", "Veliki pronalazač", "Junak mog detinjstva", "Usijane glave", "Naši pesnici", "Sedefna ruža", kao i rediteljka TV filmova: "Kapetan, smelo srce", "Tristan i Izolda", "Jedan ujak Hojan", "Crvena bašta", "Dečak na biciklu", "Ličnost kojoj se divim".

Pored rada na televiziji, predstava za decu i ploča za decu u izdanju PGP RTS, bila je angažovana kao predsednica Doma pionira i Osnivačkog odbora "Radost Evrope", kao i član Saveta pozorišta "Duško Radović" i "Politikinog Zabavnika".

O svom kruševačkom detinjstvu i sećanju na dedu ispričala je jednom prilikom, a podsetio portal i list GRAD:

– Postojao je jedan deka Dragomir J. Petković iz Kruševca. Pripadao je 19. veku. Rođen je 1871. godine pod Rudnikom, sišao u grad i postao učitelj. Sa četrdeset godina prekida se njegova služba i njegovo neposredno drugovanje s decom. Ulazi u finansijsku struku. Postaje predsednik grada Kruševca i počinje da štiti prosvetu. Taj deka, prosvetar, radoznali, strpljivi i uporni čovek, bio je moj prvi i najodgovorniji vaspitač. Dao mi je vreme, ljubav i znanje. To su i danas za mene tri najvažnije kategorije.