Ovogodišnje 53. Takmičenje sela grada Kruševca, u organizaciji Kulturnog centra Kruševac, započelo je predstavljanjem MZ Globoder, prošlogodišnjeg pobednika.

– Očuvanje kulturnog nasleđa i oživljavanje društvenog života u selima osnovni je cilj manifestacije, ali i motivisanje meštana mesnih zajednica da kroz takmičenje i zdravu konkurenciju zajednički rade na unapređenju svoje sredine. Takmičenje sela neguje izvornost, običaje i poetiku našeg kraja. Organizator je Kulturni centar Kruševac, a pokrovitelj Grad Kruševac – kaže Jelena Veljković, PR menadžer KCK.

Takmičenje sela grada Kruševca Foto: KCK

MZ Globoder se u svom Domu kulture predstavila kulturno-umetničkim programom pod nazivom "Božićni običaji".

Ovogodišnju manifestaciju otvorila je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković, a brojne goste, među kojima su bile ugledne zvanice iz političkog i javnog života grada i Srbije, pozdravila je, u ime organizatora, i direktorka Kulturnog centra Kruševac Marija Cvetković.

