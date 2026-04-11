Takmičenje sela grada Kruševca: U Globoderu, po 53. Put započela velika kulturna manifestacija
Ovogodišnje 53. Takmičenje sela grada Kruševca, u organizaciji Kulturnog centra Kruševac, započelo je predstavljanjem MZ Globoder, prošlogodišnjeg pobednika.
– Očuvanje kulturnog nasleđa i oživljavanje društvenog života u selima osnovni je cilj manifestacije, ali i motivisanje meštana mesnih zajednica da kroz takmičenje i zdravu konkurenciju zajednički rade na unapređenju svoje sredine. Takmičenje sela neguje izvornost, običaje i poetiku našeg kraja. Organizator je Kulturni centar Kruševac, a pokrovitelj Grad Kruševac – kaže Jelena Veljković, PR menadžer KCK.
MZ Globoder se u svom Domu kulture predstavila kulturno-umetničkim programom pod nazivom "Božićni običaji".
Ovogodišnju manifestaciju otvorila je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković, a brojne goste, među kojima su bile ugledne zvanice iz političkog i javnog života grada i Srbije, pozdravila je, u ime organizatora, i direktorka Kulturnog centra Kruševac Marija Cvetković.
