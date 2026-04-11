Na današnji dan pre 27 godina, tokom teških borbi na Košarama, ubijen je zločinac Agim Ramadani, komandant 138. brigade terorističke Oslobodilačke vojske Kosova (OVK). Likvidiran je tokom pokušaja nasilnog probijanja državne granice SR Jugoslavije iz pravca Albanije, a njegovo ime zauvek će ostati vezano za ratne zločine i zasede iz 1998. godine.

Agim Ramadani Foto: Printscreen

Pre eskalacije sukoba i početka NATO agresije, Ramadani je predvodio terorističku grupu ubačenu sa teritorije Albanije koja je izvodila diverzije protiv Vojske Jugoslavije. Najteži incident pod njegovom komandom dogodio se 30. septembra 1998. godine u rejonu karaule Košare. Tog dana, pripadnici OVK organizovali su zasedu u kojoj je stradalo pet mladih vojnika. I sve su to snimali!

- Postavljene su dve zasede i kukavički su ubijeni vojnici koji su bili tu samo da bi čuvali granicu. Nikoga nisu napadali. Tog dana kod dve karaule, na karauli Morina i na karauli Košare, na putu su postavljene protivtenkovske mine - govorio je kasnije Dragutin Dimčevski, ondašnji zamenik komandanta 53. graničnog bataljona:

Imao je samo 19 godina... Vladimir Radojičić Foto: Printscreen/Facebook

Živote su izgubili Vladimir Radojičić, Ilija Pavlović, Miladin Gobeljić, Miloš Pavlović i Miroslav Jocić, pripadnici izviđačko-diverzantske jedinice iz Niša, koji su došli kao ispomoć 53. bataljonu. Teško su ranjeni vozač Goran Simić i kapetan Goran Loznica.

Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije je 2009. godine došlo do originalnog video-snimka ovog napada. Snimak, koji su napravili sami teroristi, jezivo je svedočanstvo o planiranju i egzekuciji vojnika VJ, na kojem se jasno vidi kako pripadnici OVK pljačkaju mrtve vojnike i hvale se svojim zlodelom.

Tražila pravdu za svoga sina i sve koje je teroristička OVK ubila.... Lozanka Radojičić Foto: Youtube Printscreen

Višedecenijska, uporna borba sa institucijama Lozanke Radojičić, majka ubijenog Vladimira, dovela je do otvaranja postupka i podizanja optužnica protiv albanskih terorista. Bila je simbol patnje majki palih boraca. Preminula je 20. maja prošle godine, ne dočekavši potpunu pravdu.