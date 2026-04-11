Krvnika stigla pravda na današnji dan: Ramadani je mučki ubio petoricu srpskih mladića! Teroristi pljačkali mrtve vojnike i sve snimali!
Na današnji dan pre 27 godina, tokom teških borbi na Košarama, ubijen je zločinac Agim Ramadani, komandant 138. brigade terorističke Oslobodilačke vojske Kosova (OVK). Likvidiran je tokom pokušaja nasilnog probijanja državne granice SR Jugoslavije iz pravca Albanije, a njegovo ime zauvek će ostati vezano za ratne zločine i zasede iz 1998. godine.
Pre eskalacije sukoba i početka NATO agresije, Ramadani je predvodio terorističku grupu ubačenu sa teritorije Albanije koja je izvodila diverzije protiv Vojske Jugoslavije. Najteži incident pod njegovom komandom dogodio se 30. septembra 1998. godine u rejonu karaule Košare. Tog dana, pripadnici OVK organizovali su zasedu u kojoj je stradalo pet mladih vojnika. I sve su to snimali!
- Postavljene su dve zasede i kukavički su ubijeni vojnici koji su bili tu samo da bi čuvali granicu. Nikoga nisu napadali. Tog dana kod dve karaule, na karauli Morina i na karauli Košare, na putu su postavljene protivtenkovske mine - govorio je kasnije Dragutin Dimčevski, ondašnji zamenik komandanta 53. graničnog bataljona:
Živote su izgubili Vladimir Radojičić, Ilija Pavlović, Miladin Gobeljić, Miloš Pavlović i Miroslav Jocić, pripadnici izviđačko-diverzantske jedinice iz Niša, koji su došli kao ispomoć 53. bataljonu. Teško su ranjeni vozač Goran Simić i kapetan Goran Loznica.
Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije je 2009. godine došlo do originalnog video-snimka ovog napada. Snimak, koji su napravili sami teroristi, jezivo je svedočanstvo o planiranju i egzekuciji vojnika VJ, na kojem se jasno vidi kako pripadnici OVK pljačkaju mrtve vojnike i hvale se svojim zlodelom.
Višedecenijska, uporna borba sa institucijama Lozanke Radojičić, majka ubijenog Vladimira, dovela je do otvaranja postupka i podizanja optužnica protiv albanskih terorista. Bila je simbol patnje majki palih boraca. Preminula je 20. maja prošle godine, ne dočekavši potpunu pravdu.
Agim Ramadani, bivši je oficir JNA koji je svoje vojno znanje okrenuo protiv države koja ga je školovala. Eliminisan je od strane snaga Vojske Jugoslavije na rejonu vrha Maja Glava tokom operacije OVK "Strela", usmerene na zauzimanje karaule Košare i prodor na Metohiju.