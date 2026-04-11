Gume na automobilu se uglavnom menjaju nakon pet do šest godina upotrebe ili ako je dubina šare manja od zakonskog minimuma - 1,6 milimetara za letnje, odnosno četiri milimetra za zimske gume.

Ukoliko vozite premium brendove poput "Michelin", "Continental", "Pirelli", "Bridgestone", "Goodyear" ili "Hankook", gume će dugo trajati. Svakako najviše zavisi od vas, vašeg stila vožnje i kilometraže koju pređete na godišnjem nivou sa njima.

Takođe, nije isto ako vozite letnje,zimske gume u sezoni ili koristite univerzalne "all-season" gume. Univerzalne gume mogu takođe dugo da vas služe, otprilike tri do četiri godine, zavisno od proizvođača, vašeg stila vožnje i pređene kilometraže.

Navedeni premium brendovi u "all-season" varijanti guma mogu nešto duže da vas služe. Svakako je potrebno redovno proveravati pritisak u gumama.

S obzirom da se prednje gume dosta brže troše, kada vidite da se šara na njima smanjila u odnosu na zadnje, najbolje je da ih zarotirate. Zadnje gume da stavite napred, a prednje pozadi i time ste "kupili još malo vremena".

Možete pratiti stanje vaših pneumatika i preko oznaka na gumama. Natpis "DOT" označava datum proizvodnje - pronađite kvadrat ili pravougaonik u kom stoje četiri broja - to je datum proizvodnje vaše gume.