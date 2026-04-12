Napad na putnički voz u Grdeličkoj klisuri dogodio se na današnji dan 1999. godine, drugog dana pravoslavnog Vaskrsa, tokom NATO bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Prema dostupnim podacima, avion NATO pakta ispalio je dve rakete koje su pogodile putnički voz dok je prelazio železnički most na Južnoj Moravi. U snažnoj eksploziji i vatri koja je usledila stradalo je najmanje 13 i ranjeno još najmanje 16 putnika - tačan broj žrtava ni danas nije zvanično utvrđen. Na terenu je pronađeno devet tela i još četiri dela ljudskih ostataka, dok se određeni broj putnika i dalje vodi kao nestao.

Bombardovanje se dogodilo u okviru NATO agresije na SR Jugoslaviju, kada su, osim vojnih ciljeva, sve češće bili pogođeni i infrastrukturni i strateški objekti poput mostova i saobraćajnica. U tom periodu zabeležen je i veliki broj civilnih žrtava, ne samo u vozovima i automobilima, već i u stambenim područjima, izbegličkim kolonama, bolnicama i drugim civilnim objektima, daleko od vojnih ciljeva.

Prema izjavama mašinovođa Bobana Kostića i Gorana Mikića iz Niša, voz je tog dana iz niške stanice krenuo sa oko 15 minuta zakašnjenja. U ratnim uslovima nije postojala potpuna kontrola broja putnika u međunarodnom vozu koji je saobraćao na relaciji Beograd–Ristovac. Prema njihovim svedočenjima, tokom prolaska preko mosta ispaljena su četiri projektila. Dva su pogodila voz, dok su preostala dva pala u neposrednoj blizini, na drumski most.

Kako se navodi, prvi projektil ispaljen je oko 11.39 časova i pogodio je lokomotivu i prvi vagon, koji su se odvojili od ostatka kompozicije. Drugi pogodak izazvao je požar i uništenje trećeg i četvrtog vagona, dok je ostatak voza ostao na šinama. Ubrzo nakon toga, prema drugim izveštajima, raketa AGM-130 ispaljena sa NATO aviona F-15E pogodila je voz u trenutku kada je prelazio most, pri čemu je dodatno uništen deo kompozicije, dok sam most nije potpuno srušen.

Vesli Klark

Bivši komandant NATO snaga u Evropi, general Vesli Klark, kasnije je izjavio da je reč o "nepredviđenom incidentu", navodeći da je voz navodno bio u zoni dejstva u trenutku napada i da je reakcija pilota bila izuzetno brza, te da je imao veoma malo vremena da uoči civilni voz. On je opisao drugi pogodak kao "neoprezan incident", tvrdeći da se voz kretao kroz područje cilja i da je u trenutku dejstva bila otežana vidljivost zbog dima od prethodnog udara. NATO je u tom periodu objavljivao i snimke iz aviona, kojima je pokušavao da objasni tok napada.

Prema dostupnim informacijama, na lice mesta je kasnije upućena i hitna pomoć, a iz bolnice u Leskovcu je saopšteno da je primljeno 16 teže i lakše povređenih putnika. Među identifikovanim žrtvama nalazili su se i tek venčani Ana Bjelić i Ivan Marković, dok se za deo stradalih i dalje vodi evidencija nestalih. Prema izjavama konduktera, u vozu je bilo više od 50 putnika, uključujući i decu i trudnice.

Ovaj most je nakon oštećenja obnovljen i ponovo pušten u saobraćaj u septembru 1999. godine. Svake godine 12. aprila održavaju se komemoracije i polaganje venaca na spomen-obeležje, u znak sećanja na žrtve ovog događaja i stradanje civilnih putnika.