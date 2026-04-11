Sutra je Uskrs, praznik vaskrsenja Hristovog. U takvom trenutku, priče o veri nisu samo reči, već ogledala u kojima se prepoznajemo, a večeras donosimo jednu od onih koje ne ostavljaju ravnodušnim, jer govore o potpunoj posvećenosti, o životu bez kompromisa i o tišini u kojoj se najglasnije čuje istina.

Naš gost je čovek koji je izabrao put koji mnogi ne razumeju, put monaštva, gde se odricanjem ne gubi, već pronalazi, gde se u samoći ne ostaje sam, već se dolazi najbliže Bogu. On ne govori o veri kao teoriji, već kao o svakodnevnoj borbi, kao tihoj, neprekidnoj službi drugima, kao o ljubavi koja ne traži ništa zauzvrat.