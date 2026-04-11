"Kada mi je bankarka rekla da još uvek imam ovlašćenje na račun bivšeg muža, u sekundi su mi se upalile sve lampice. Setila sam se svake neplaćene alimentacije i svakog jutra kada sam čekala prvu mušteriju u cvećari da bih prodala buket i deci kupila doručak", počinje svoju ispovest Marijana iz Smedereva koja je u poslednjih nekoliko dana postala zvezda društvenih mreža jer je priznala da je ispraznila karticu bivšeg muža i to do poslednjeg dinara. Ona je podigla 160.000 dinara i kako je rekla, odmah prebacila na račun njihovog sina.

Kako kaže, dok je bivši suprug uživao na skupocenim putovanjima, ona je radila "od jutra do sutra" i borila se da deci obezbedi sve. Bili su 17 godina u braku, a onda i godinama razvedeni, a ona je zaboravila da ima ovlašćenje u banci sve dok je životne okolnosti nisu navele da poseti banku iz potpuno drugog razloga.

- Otišla sam sa sinom u banku kako bi mi dao punomoć, pošto je dobio posao koji bi ga primorao da bude van zemlje, pa da mogu da mu plaćam račune redovno. Tada mi je žena u banci rekla da ja već imam punomoć i tako sam saznala da moj bivši suprug nije opozvao punomoć koju mi je dao iako smo u tom trenutku već godinama bili razvedeni. Skinula sam mu 160.000 sa računa i odmah prebacila na sinovljev račun - priznala je ona.

Tek nedavno saznala da su o njoj pisali kao o osumnjičenoj

Iako se ovaj transfer dogodio 2022. godine, ona je tek pre nekoliko dana saznala da su mediji o ovom događaju pisali te godine. Kako kaže, suprug se hvalio time da je događaj završio na portalima, a ona to nije ni znala. Izrevoltirana zbog načina na koji su portali pisala o tome, optužujući je da je učinila krivično delo, odlučila je sada da ispriča svoju stranu priče i da dokaže da je potpuno nevina.

-Bila sam baš ljuta, em si kriv, em me provlačiš kroz štampu. Osetila sam bes i zato sam htela da podelim sa ljudima svoju priču. Kad sam čula da se nekome hvalio, potražila sam tekst na Guglu, ali nije kao što su pisali. Ja nisam nikola obmanula, nikoga iz banke nisam prevarila, a on nikada deci ni dinar nije dao. Stariji sin je završavao osmi razred, a mlađi šesti razred kada smo se sporazumno razveli. Trebalo je da plaća alimentaciju po 5.000 dinara, platio je svega možda dve ili tri alimentacije. To je mizerno, čovek se apsolutno izgubio iz naših života. Ja nemam ništa protiv toga da se ljudi zaljube i odu, ali deca su nam zajednička - priča nam sagovornica.

Kako kaže, nikada nije pitao ima li, nije pomagao niti ih zvao telefonom. Bili su u braku od 1994. godine, a sudski su se razveli 2011. Ona je do pandemije koronavirusa imala cvećaru u Smederevu, ali je onda posao naglo stao zbog čitave situacije. Sa knedlom u grlu nam priznaje da je proživela jako teške trenutke i da je nekada znala i da čeka jutro samo da proda jedan ili dva buketa cveća prvoj mušteriji da bi mogla da ode da kupi doručak deci i sebi.

- Dok tata ide i provodi se po planinama i raznim skupocenim putovanjima, ja radim po ceo dan i borim se da jednom sinu platim stan, a drugom školu i samo zbog tog razloga ja sam skinula novac sa računa. Ja sam i konsultovala advokata koji mi je rekao da ne činim nikakvo krivično delo, da imam uredno ovlašćenje, bila mi je potrebna samo lična karta - kaže.

Odlučila da progovori nakon toliko godina

Kaže da je odlučila sada da progovori o svemu kako bi svojim iskustvom i životnom pričom pružila podršku svim majkama koje se bore sa bivšim partnerima. Iako su sada njeni sinovi odrasli ljudi i zaposleni, ona se bavi aranžiranjem cveća, u tome, kaže, uživa.

- Mnoge žene se bore svojim bivšim partnerima baš zbog tog neplaćanja alimentacije. Ti očevi misle da taj novac koji daju, daju svojim bivšim ženama, suprugama, da one to troše na sebe, što je totalno neistina. O tome treba da se digne svest, ne može to tek tako da prođe - priča nam ona.

Komšije i prijatelji je prepoznaju kao Maru cvećarku, u životu je, kaže, pozitivna uprkos životnim udarcima. U samo nekoliko godina ostala je bez porodice - oca, majka i rođene sestre.

- Mnogim ženama i mojim prijateljima je taj moj postupak bio više simpatičan, tako me i prepoznaju. Kažu, Mara je skinula bivšem mužu pare sa računa.

Evo šta je uradio bivši muž kad je saznao

- Zvao je istog trenutka kada sam skinula novac. Pozvao je decu, ali naravno nisu htela da mu se jave. Po mene je došla policija, tada sam radila u prodavnici zdrave hrane. Zamolili su me da dođem na informativni razgovor. Dala sam svoja dokumenta. Uzeli su moje podatke i rekli mi da ovde nema nikakvog krivičnog dela, da ovlašćenje nije opozvano i on je zaboravio za to i ja sam. Proverila sam sa bankarkom da slučajno nije snosila neke posledice, nije. Svi smo zakonski skroz pokriveni - ispričala nam je Mara koja je i objasnila da su sinovi i otac u slabom kontaktu, gotovo nikakvom.

Kako je rekla, sinovi su pokušali da je odvrate od te ideje, ali ona je bila istrajna u tome da obezbedi deci ono što im, kako kaže, pripada.