Slušaj vest

- Gde su najvrednije ruke cele Srbije - rekla je ministarka pri susretu sa bakom Pavlikom.

- Joj dušo moja, pa čime je baba zavredila da mi dođe ministarka - zapitala je domaćica, na šta je dobila kratak odgovor: Dobrotom i vrednošću.

U razgovoru sa ministarkom, baka Pavlika je rekla da se dobro oseća, i da se ne žali ni na šta.

- Radi se pomalo ali ne bih mogla drugačije ni da živim. Od sedme godine ja kopam sa mojom majkom. Dušo, kakav je moj život bio, ovo je sada cveće. Ne znaju deca kako smo mi otpočeli, i posle rata kako je bilo. Imamo sve sada - rekla je ona.

Na pitanje ministarke Stamenkovski, baka Pavlika kaže da voli svoj traktor, i da je to njeno pravo bogatstvo.

- Ja sam od detinjstva isto sa tatom vozila traktor, on me je učio, najbolje se na traktoru uči zato što ide polako. I onda gas sa strane, nisam mogla nogama dole da dohvatim, i sad teško... Znači kada se neko zaglavi, isto zove vas - pitala je ministarka domaćicu.

- Onomad sam vukla mladića, 90-o godište se zaglavio. Telefon: "Pavlika ajde". Odma ja lanac i izvukoh ga - rekla je ona.