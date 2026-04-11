NOVO MILOŠEVO- Ono čemu se Jasni Stokić iz Novog Miloševa godinama nadala, dogodilo se brzo, nakon jednog telefonskog poziva posle ponoći. Njoj je u Univerzitetskom kliničkomcentru Vojvodine u Novom Sadu uspešno transplantiran bubreg. Operacija je obavljena u sredu, a nakon zahvata Jasnu sada očekuje period oporavka. Vest o transplantaciji potvrdio je njen suprug Saša Stokić, dok se Jasna javila kratkom porukom iz bolnice.

Samo dva dana ranije, Jasna je sa suprugom Sašom i ćerkom Jelenom bila u Narodnom pozorištu u Kikindi, gde je održan humanitarni mjuzikl „Nekad i sad- gimnazijalci za jednu mamu“, o čemu je Kurir pisao.

Jasni iz Novog Miloševa transplantiran bubreg u Novom Sadu

Niko tada nije slutio da će se već naredne noći dogoditi preokret koji su godinama čekali.

Telefon je zazvonio u utorak, oko jedan sat posle ponoći. Iz UKCV u Novom Sadu obavestili su ih da su obezbeđena dva bubrega za transplantaciju i da odmah dođu na dodatne preglede. Od šest pozvanih pacijenata, nakon svih analiza, za operaciju su odabrane dve žene- među njima i Jasna:

- Nismo očekivali taj poziv. Oporavak nije lak i još uvek je bolan, ali je svakog dana malo bolje. U nedelju slavim rođendan i ovo je najlepši poklon koji sam mogla da dobijem. Hvala svim dobrim ljudima koji su nam pomogli- napisala je Jasna.

Umesto u Minsk, u novosadski UKCV Jasna je šest godina bila na listi čekanja i tri puta nedeljno odlazila na dijalizu u zrenjaninsku bolnicu. Pre dva meseca započela je da prikuplja novac za operaciju u Minsku. Potrebno je bilo 11,7 miliona dinara, a uspeli su da sakupe nešto više od polovine tog iznosa. Porodica će deo novca utrošiti za Jasnino lečenje, a sve ostalo ustupiti nekome kome je ta pomoć potrebna, kako je i propisano ugovorom sa Fondacijom „Budi human“, ceneći sve što su dobra deca i odrasli učinili za njih.