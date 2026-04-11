Uskršnja liturgija večeras se služi i u ruskoj crkvi Svete Trojice u Gornjem Adrovcu kod Aleksinca.

ruska crkva u Aleksincu

U susret velikom hrišćanskom prazniku, u svetinji se okupio se veliki broj vernika.

ruska crkva u Aleksincu

Crkva je podignuta 1903. godine na mestu gde je u srpsko–turskom ratu iz 1876. godine kao dobrovoljac poginuo ruski pukovnik Nikolaj Nikolajevič Rajevski, po kome je Tolstoj oblikovao lik Vronskog u romanu „Ana Karenjina”.

