U Gornjim Adrovcu, vernici se okupljaju na Uskršnjoj liturgiji u crkvi Svete Trojice, svetinji podignutoj u čast ruskog heroja Rajevskog.
USKRŠNJA LITURGIJA U GORNJIM ADROVCIMA Vernici se okupljaju u crkvi Svete Trojice: Svetinja nikla na mestu stradanja Rajevskog (FOTO/VIDEO)
Uskršnja liturgija večeras se služi i u ruskoj crkvi Svete Trojice u Gornjem Adrovcu kod Aleksinca.
ruska crkva u Aleksincu
U susret velikom hrišćanskom prazniku, u svetinji se okupio se veliki broj vernika.
Crkva je podignuta 1903. godine na mestu gde je u srpsko–turskom ratu iz 1876. godine kao dobrovoljac poginuo ruski pukovnik Nikolaj Nikolajevič Rajevski, po kome je Tolstoj oblikovao lik Vronskog u romanu „Ana Karenjina”.
