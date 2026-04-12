Vikarni episkop toplički Petar služi u Hramu Svetog Save vaskršnju arhijerejsku liturgiju koja je počela u ponoć, dok će jutarnju liturgiju, sa početkom u 9.00 sati, služiti vikarni episkop moravički Tihon.

Liturgija je počela pojanjem vaskršnjeg tropara “Hristos vaskrse!”, a proslava najvećeg hrišćanskog praznika počela je vaskršnjim jutrenjem i ophodom oko hrama, dok su verni u svojim rukama nosili sveće koje su zapalili sa blagodatnim ognjem koji je stigao iz Svete zemlje - Jerusalima, sa Groba Gospodnjeg.

Liturgija u Hramu Svetog Save Vaskrs

Arhijerej, koji će prevoditi ponoćnu liturgiju, Blagodatnim ognjem upalio je prvu sveću kako bi tim svetim plamenom svi prisutni vernici upalili svoje sveće.

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, nakon što su izraelske vlasti ukinule zabranu posete svetim mestima u Jerusalimu, dao je blagoslov da nadležne crkvene službe preduzmu odgovarajuće mere kako bi i ove godine Sveti i blagodatni oganj sa Hristovog groba stigao u Beograd, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.

Liturgija se večeras služi u Sabornoj crkvi u Beogradu.