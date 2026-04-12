Slušaj vest

Vreme u Srbiji ujutru hladno, a tokom dana pretežno sunčano i toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Ujutru je ponegde moguć slabi mraz, a pre podne oblačno vreme. Duvaće slab do umeren istočni vetar.

Najniža temperatura biće od jedan do šest, a najviša dnevna od 17 do 20 stepeni.

Vreme u Beogradu

Vreme u Beogradu će danas ujutru i pre podne biti umereno oblačno, a popodne pretežno sunčano.

Duvaće slab i umeren istočni vetar. Najniža temperatura biće od tri do šest, a najviša dnevna oko 19 stepeni.

Foto: RHMZ Printscreen

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka situacija pogodovaće hroničnim bolesnicima i svim osetljivim osobama.

Uz pridržavanje uobičajene terapije savetuje se i slojevito odevanje zbog osetne razlike između jutarnjih i maksimalnih dnevnih temperatura vazduha. Meteoropatske reakcije mogu se javiti u blagoj formi.

AMSS: Povoljni uslovi za vožnju, bez čekanja na granicama

Vozače danas očekuju povoljni uslovi za vožnju, sa suvim kolovozima i saobraćajem slabijeg intenziteta, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Moguće su gužve na pravcima ka izletištima, manastirima i popularnim mestima u prirodi zbog praznika. Na naplatnim rampama i graničnim prelazima jutros nema zadržavanja ni za putnička, ni za teretna vozila.

