Između svetlosti juga i mirisa mora, gde dani imaju svoj prirodan tok, odmor dobija novu dimenziju. To je Tunis . Ovde svetlost ima mekši ton, jutra počinju sporije, a večeri se produžavaju uz šetnje, razgovore i tišinu koja ne traži ništa osim prisustva. Upravo u takvom ambijentu odmor dobija drugačiju dimenziju, onu u kojoj se more, prostor i atmosfera stapaju u celinu koja ostaje u sećanju.

Hammamet, jedan od najpoznatijih bisera tuniske obale, donosi spoj tradicionalnog i modernog – bele fasade, palme koje se njišu uz more i živopisne ulice koje vode ka staroj medini. U njegovom savremenijem delu, Yasmin Hammametu, atmosfera je drugačija – uređena, prostrana i prilagođena odmoru, sa marinom, šetalištima i sadržajima koji stvaraju savršen balans između opuštanja i laganog ritma letovanja. U mirnom delu Yasmin Hammameta, na samo nekoliko stotina metara od marine i medine, smešten je Le Royal Hammamet 5★– hotel koji objedinjuje prostran ambijent, sadržajan boravak i prijatnu atmosferu. Poznat po dobroj usluzi, opuštenom okruženju i raznovrsnoj kuhinji, predstavlja izbor za goste koji žele jednostavan, ali kvalitetan odmor na obali Mediterana.

Hotel se nalazi u mestu Yasmine Hammamet, na oko 10 km od centra Hammameta, u neposrednoj blizini marine Yasmine Hammamet. Udaljen je oko 100 km od aerodroma u Monastiru i oko 75 km od aerodroma u Tunisu. Otvoren 1996. godine, hotel se prostire na površini od oko 80.000 m² i raspolaže sa ukupno 266 smeštajnih jedinica. Gostima su na raspolaganju glavni restoran Shehrazade, kao i dodatni restorani Breeze, Al Hambra i Capri, uz barove Murjana, Al Waha i Al Khayam, kao i kafeteriju.

U okviru kompleksa nalazi se pet bazena, uključujući i jedan zatvoreni, kao i sportski i zabavni sadržaji poput terena za odbojku i organizovanih dnevnih i večernjih animacija. Za najmlađe goste obezbeđeni su mini klub, dečiji bazen, igralište i animacioni program. Gostima je na raspolaganju sopstvena peščana plaža, sa uključenim suncobranima i ležaljkama, dok se peškiri za plažu dobijaju uz depozit. Smeštaj obuhvata 266 kompletno opremljenih soba koje sadrže sopstveno kupatilo, balkon, internet, klima uređaj, TV, telefon, mini bar, sef i fen, pružajući sve što je potrebno za udoban boravak. Usluga u hotelu je na bazi All Inclusive i uključuje doručak, ručak i večeru po principu samoposluživanja u glavnom restoranu, uz dodatnu ponudu u à la carte restoranima Al Hambra (internacionalna kuhinja) i Capri (italijanska kuhinja), kao i u barovima i kafeteriji.

Gostima su dostupni otvoreni i zatvoreni bazeni, dečiji bazen, teretana, teniski teren, stoni tenis, odbojka i košarka, dok su za opuštanje na raspolaganju sauna i tradicionalno tursko kupatilo – hamam. Le Royal Hammamet 5★ predstavlja izbor za putnike koji žele spoj mediteranske obale i orijentalnog ambijenta, u okruženju koje nudi dovoljno prostora za odmor, ali i sadržaje koji boravak čine ispunjenim i prijatnim.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel dostupni su direktni letovi za Tunis sa polascima iz Beograda i Niša, uz veliki izbor hotela i različit broj noćenja. Iz Beograda letovi su organizovani avio kompanijom Nouvelair, sa prvim polascima već od 1. maja, kao i avio kompanijom Air Serbia, čiji prvi polasci počinju od 29. maja. Polasci iz Niša realizuju se letovima avio kompanije Air Serbia, a prvi termini dostupni su od 6. juna.

