Da humanost i dalje živi pokazali su građani Sremske Mitrovice, koji su u velikoj akciji "Srce Mitrovice" za samo jedan dan prikupili čak 653.300 dinara za lečenje šestoro sugrađana.

Humanitarni događaj održan je juče u Gradskom parku, gde su se tokom celog dana smenjivali građani spremni da pomognu – kroz humanitarno fotografisanje i bazar.

Prikupljena sredstva namenjena su za Veljka Stanišića, Lunu Pilipović, Teodoru Matić, Srđana Jovanovića, Mihajla Cvetkovića i Suzanu Žižić Aničić.

Redovi za pomoć – Mitrovčani pokazali solidarnost

Već od prepodnevnih časova park je bio pun, a veliki broj ljudi čekao je da učestvuje u akciji i da da svoj doprinos.

Simbolična cena fotografisanja od 200 dinara bila je dovoljan razlog da mnogi učestvuju, ali i da pošalju jasnu poruku – Mitrovica ne zaboravlja svoje ljude.

Više od 40 izlagača i snažna podrška zajednice

U okviru bazara učestvovalo je više od 40 izlagača, među kojima su bili lokalni proizvođači i preduzetnici koji su svojim proizvodima dodatno podržali akciju.

Kupovinom proizvoda i samim dolaskom, građani su pokazali koliko znači zajedništvo kada je najpotrebnije.

"Ovo je pobeda humanosti"

Organizatori su zahvalili svima koji su učestvovali, ističući da je odziv nadmašio očekivanja.