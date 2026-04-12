Da li je odlazak na groblje na dan Vaskrsa u skladu sa crkvenim učenjem ili lični izbor vernika, pitanje je koje se svake godine ponovo otvara među pravoslavnim hrišćanima.

Teolog i veroučitelj Aleksandar Đurđević oglasio se tim povodom na svom Instagram profilu, naglašavajući da je Vaskrs pre svega praznik radosti i pobede života nad smrću, u čijem je središtu vaskrsenje Hristovo, a ne sećanje na upokojene u tužnom tonu.

Kako ističe, iako se na liturgiji, pa i na vaskršnjoj, vernici mole za preminule, odlazak na groblje na sam dan praznika nije praksa koju crkva propisuje, niti sveštenici tog dana vrše uobičajene pomene i parastose, osim u posebnim okolnostima i uz blagoslov nadležnog episkopa.

Njegovu objavu prenosimo u celosti:

- Vaskrs je praznik pobede života nad smrću, praznik nad praznicima praznik radosti. U centru je vaskrsenje Hristovo, a ne sećanje na upokojene u tužnom tonu. Svakako da se mi na liturgiji molimo za sve upokojene tako isto i na vaskršnjoj liturgiji. Izlazak na groblje na sam dan Vaskrsa nije propisan od strane Crkve. Sveštenici na dan Hristovog vaskrsenja neće izaći na groblje, neće vršiti parastose, pomene, opela osim ako nije neka posebna situacija i uz blagoslov nadležnog episkopa - kazao je teolog i dodao:

Aleksandar Đurđević
Aleksandar Đurđević

- Vaskrs je dan radosti, a ne žalosti. Međutim, formalno nije zabranjeno ići na groblje, tako da ukoliko neki čovek oseti duhovnu potrebu da na dan vaskrsenja Hristovog ode na groblje niko mu to ne može zabraniti. Jednostavno ukoliko je naš bližnji do pre nekoliko dana bio ovde sa nama i mi osetimo potrebu da odemo na groblje, mi možemo otići. Svakako na Vaskrs mi treba da budemo ujutru na svetoj liturgiji da upišemo imena za proskomidiju svojih živih i upokojenih i duboko da verujemo da smo svi zajedno u radosti i živi i mrtvi zato što u stvari mrtvi su živi jer su pred Bogom svi živi i Bog nije Bog mrtvih nego Bog živih.

- Znači odlazak na groblje na sam dan Vaskrsa nije nešto uobičajeno, ali ne postoji nikakva zabrana koja će vam reći da to ne radite, najbitnije je taj dan biti na svetoj liturgiji sjediniti se sa Gospodom i posle u radosti proslaviti praznik sa svojom porodicom i naravno setititi se svojih upokojenih. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse!

