Patrijarh Pavle bio je i ostao svetionik i primer istinske predanosti veri i dobroti. I danas se njegove rečli citiraju kao velika inspiracija. Pamti se kako je govorio povodom najvećeg hrišćanskog praznika Uskrsa, koji danas obeležavaju svi pravoslavni vernici.

Patrijarh Pavle je Uskršnjom poslanicom naglasio: "Danas milioni duhovno osiromašenih i moralno opustošenih ljudi, zaneseni sjajem prolaznih stvari, žive u ovom svetu kao u hladnom grobu. Zar se svet ne pretvara u fabriku i tržište lažnog sjaja i prolaznih vrednosti? Zar se danas često ne govori da čovek i bez neba može mirno da hoda po zemlji?

Molimo vaskrslog Gospoda da i u nama vaskrsne ljudski lik prvobitne čovekove prirode, koji je danas tako često izvitoperen, maskiran i unakažen brojnim manama i porocima. Da i u nama svako prepozna čoveka, obasjanog Njegovim večnim životom, bio imućan ili siromašan, na velikom ili malom položaju i mestu", govorio je patrijarh Pavle i apelovao na braću i sestre "da sačuvaju dostojanstvo, veru u vaskrslog Gospoda, ljubav prema bližnjima, istini i pravdi, kao i prema svemu dobru koje ljudi žele, a bez pomoći vaskrslog Gospoda i Njegovog Jevanđelja ne mogu postići".

"Samo u svetlosti sveistinitih Hristovih reči, svet i sva dobra zemaljska zadobijaju neprolazni besmrtni smisao, a glad za stvarima, za novcem i telesnim uživanjima, svođenje smisla života samo na zasićenje takve gladi, predstavlja samo naličje dublje gladi i žeđi čoveka.

Ukoliko je zaborav hleba koji silazi s neba dublji, utoliko je pohlepa čovekova za bogaćenjem, novcem i uživanjem veća i nezajažljivija, utoliko je otimanje tvorevine i njenih dobara od Boga i od bližnjih – bezočnije i samoživije.

U njoj se upozorava i da priroda neminovno uzvraća na to nasilje nad sobom – buntom i zatrovanošću.

Ljudsko društvo postaje sve neuravnoteženije sebičnim bogaćenjem manjine na račun miliona sve bednijih i siromašnijih. To znači i da savremena globalna i globalistička materijalna kriza, kao i uvek, ima svoj dublji koren u duhovnoj i moralnoj krizi čoveka i ljudskog društva.

Ištite najpre carstvo Božje i pravdu njegovu i sve će vam se dati.

Smisao svega postojećeg, sveukupnog ljudskog roda i čovekovog delovanja i življenja na zemlji, otkriva i daruje u tajni Hristovog raspeća za život sveta i njegovog vaskrsenja iz mrtvih.

Zato obasjani večnom svetlošću Hrista Boga, proslavljamo njegovo Vasrksenje i u njemu nadu na vaskrsenje mrtvih i život večni, pozdravljajući se sveradosnim pozdravom", govorio je patrijarh Pavle.

Njegova svetost patrijarh Pavle rođen je 11. septembra 1914. godine u Kućancima kao Gojko Stojčević. Bio je primer istinske vere, dobrote, mudrosti, skromnosti, duhovnosti. Za njega se sa punim pravom može reći da je bio moralni i duhovni autoritet mnogih u Srbiji, autoritet je stekao poštovanjem i ljubavlju.

Osnovnu školu je završio u Kućancima, gimnaziju u Tuzli i Sarajevu, u Beogradu više razrede Šeste beogradske gimnazije, Bogoslovski fakultet i dve godine na Medicinskom fakultetu. Na čelu SPC bio je dо svoje smrti.

Za patrijarha Pavla vezuju se brojne priče, koje mnogo govore o njegovoj skromnosti, snazi, dobroti, duhovnosti, mudrosti...

Priča se tako da ga je jednom, dok je sam išao uzbrdo trotoarom Ulice Kralja Petra, gde se nalazi sedište Patrijaršije, sustigao, u skupocenom automobilu, sveštenik jedne od najpoznatijih beogradskih crkava. Zaustavio je kola, izašao iz auta i rekao patrijarhu:

"Vaša Svetosti, dozvolite da vas povezem! Samo recite gde treba..."

Patrijarh nije želeo da ga odbije. A ubrzo ga je pitao: "A, jelte, oče, čiji je ovo auto?"

"Moj, Vaša Svetosti!", odgovorio je protojerej.

"Stanite!", rekao je patrijarh Pavle. Izašao je, prekrstio se i poručio svešteniku: "Neka vam je Bog na pomoći!"

Govori se i da je, dok je kao vaspitač radio u Banji Koviljači, iz ledene vode spasao dečaka koji se davio. Dobio je u to vreme smrtonosnu tuberkulozu. Lekari su mu davall najviše tri meseca života, on se oporavio i dočekao duboku starost.

Kada je reč o njegovom obrazovanju, kao zanimljiv detalj izdvaja se to što je đačku kupu delio sa čuvenim književnikom Mešom Selimovićem.

"Ja sam sedeo u prvoj klupi. Sa desne mi je strane bio musliman Meša, a sa leve jedan Hrvat. Ja sam bio u sredini. Tako da smo živeli, što se kaže, kao braća, kao svoji... Tada se to nije tako osećalo jer se videlo da su vremena teška i da idu još gora. Tako su te razlike i nacionalne i ove druge bile neprimećujuće. Sad se suviše ističe ponekada nacionalnost i vera... A onda je bili smo drugovi školski, u istoj klupi smo sedeli Srbin, Hrvat i musliman", rekao je patrijarh Pavle.