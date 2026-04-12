NEKA JE NA ZDRAVLJE I SPASENJE

Na Veliku subotu u Manastiru Draganac na Kosovu i Metohiji, vladika Ilarion krstio je dvojicu američkih vojnika koji služe u bazi Bondstil kod Uroševca. Vojnici su tom prilikom dobili i duhovna imena Sava i Simeon.

Reč je o pripadnicima KFOR-a koji su, tokom boravka na Kosovu i Metohiji, izrazili želju da se bliže upoznaju sa pravoslavnom verom i da prime krštenje u srpskoj svetinji. Kako je preneo TV Hram, odluku su doneli nakon učešća na bogosluženjima u Manastiru Draganac.

Vladika Ilarion je prethodno, 17. marta, na godišnjicu martovskog pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji služio parastos u Manastiru Gračanica zajedno sa mitropolitom raško-prizrenskim Teodosijem, nakon čega je u Domu kulture Gračanica otvorio izložbu i preneo blagoslov patrijarha srpskog Porfirija.

Dan kasnije, 18. marta, služio je liturgiju pređeosvećenih darova u Manastiru Visoki Dečani, u sasluženju jereja Borislava Petrića iz Mirijeva, nastavljajući obilazak svetinja i bogosluženja tokom Velikog posta.

U Manastiru Draganac potom je boravio u molitvenoj zajednici sa bratijom i razgovarao sa pripadnicima američkog KFOR-a koji su iskazali interesovanje za pravoslavlje, dok je za jednog od njih ranije obavljen i čin oglašenja kao priprema za krštenje.