Koliko kuvana jaja i pečenje mogu da stoje u frižideru

Nakon praznične trpeze, na kojoj se u mnogim domaćinstvima za Uskrs pripremaju jagnjetina ili prasetina kao pečenje, uz obavezna kuvana vaskršnja jaja, često se dešava da ostaci hrane ostanu u frižideru danima, pa čak i duže nego što je bezbedno.

Upravo zato je važno znati koliko dugo se pečenje i kuvana jaja mogu čuvati u frižideru. Struka kaže da kuvana jaja mogu stajati do sedam, a pečenje i crveno meso do pet dana.

Nakon Uskrsa, mnogi frižideri su puni ostataka prazničnog ručka, pa stručnjaci upozoravaju da je pravilno čuvanje hrane ključno kako bi se smanjio rizik od trovanja i bacanja hrane. Posebno su osetljivi mesni proizvodi i kuvana jaja, koji zahtevaju odgovarajuće temperaturne uslove i pravovremeno odlaganje.

Koliko dugo može da stoji pečenje i crveno meso?

Crveno meso, uključujući i pečenja poput svinjetine i jagnjetine, može se čuvati u frižideru do pet dana. Ako se zamrzne, može trajati znatno duže, od četiri do čak 12 meseci, nakon čega se ne preporučuje za upotrebu. Ostaci termički obrađenog mesa, poput pečenja koje je već isečeno ili pripremljeno, u frižideru mogu stajati kraće, oko tri do četiri dana, dok u zamrzivaču mogu biti bezbedni dva do šest meseci.

Kako pravilno čuvati kuvana jaja?

Kuvana jaja zahtevaju posebnu pažnju jer se tokom kuvanja uklanja prirodni zaštitni sloj sa ljuske, što ih čini podložnijim bakterijama i kvarenju. Zato je važno da se nakon kuvanja brzo ohlade i stave u frižider idealno u roku od najviše dva sata.

Stručnjaci savetuju da se kuvana jaja čuvaju na temperaturi ispod četiri stepena Celzijusa, jer se na toj temperaturi usporava razvoj bakterija. U frižideru mogu stajati oko sedam dana, bilo da su oguljena ili u ljusci, ukoliko su pravilno skladištena.

Najbolje ih je držati u originalnoj kartonskoj ambalaži ili u hermetički zatvorenoj posudi, i to na unutrašnjim policama frižidera, a ne u vratima, gde dolazi do čestih temperaturnih oscilacija zbog otvaranja.

Ukoliko niste sigurni koliko dugo su jaja stajala, potrebno je proveriti njihov izgled i teksturu, pojava sluzavog sloja na ljusci ili neprijatan miris znak su da ih treba baciti.

Pravilnim skladištenjem i brzim hlađenjem, praznični ostaci mogu se bezbedno iskoristiti u narednim danima, čime se smanjuje bacanje hrane i čuva zdravlje domaćinstva.