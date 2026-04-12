Sutra jednu stvar nikako ne smete da uradite! Vaskršnji ponedeljak ima svoja pravila i običaje, a jedan je posebno vezan za žene
Vaskršnji ponedeljak u pravoslavnoj tradiciji predstavlja drugi dan proslave najvećeg hrišćanskog praznika i deo je Svetle nedelje, koja sledi nakon Vaskrsa. U crkvenom kalendaru Srpske pravoslavne crkve ovaj dan, zajedno sa Vaskršnjim utorkom, obeležen je crvenim slovom i smatra se nastavkom vaskršnje radosti i duhovnog slavlja. Prema vizantijskom obredu, Vaskršnji ponedeljak je prvi puni dan Svetle sedmice, dok se u zapadnoj hrišćanskoj tradiciji računa kao drugi dan nakon Uskrsa.
Ne posti se ni u sredu ni u petak
Jedna od važnih karakteristika ovog perioda jeste potpuno odsustvo posta. Svetla nedelja se ubraja u takozvane "trapave sedmice", tokom kojih se ne posti ni sredom ni petkom, što dodatno naglašava radost praznika i simboliku pobede života nad smrću.
U duhovnom smislu, Vaskršnji ponedeljak nastavlja poruku Vaskrsa – vernici se i dalje pozdravljaju rečima "Hristos vaskrse" i "Vaistinu vaskrse", čime se, prema predanju, prenosi radosna vest o Hristovom vaskrsenju koju je mironosnicama saopštio anđeo na praznom grobu.
Praznični dani se u pravoslavnim porodicama tradicionalno provode u miru, radosti i okupljanju. Nastavljaju se svečani ručkovi, posete rodbini i prijateljima, a atmosfera praznika se produžava kroz zajedništvo i deljenje radosti sa bližnjima.
Radost mora da obeleži dan
U narodnom predanju duboko je ukorenjeno verovanje da se na ovaj dan radost ne sme prekidati niti zanemarivati. Smatra se da se nastavak prazničnog veselja i otvorenost prema drugima doživljavaju kao deo poštovanja prema veri i tradiciji, dok se odbacivanje praznične radosti tumači kao udaljavanje od duhovnih vrednosti.
U pojedinim krajevima Srbije očuvali su se i specifični narodni običaji. U Vojvodini je, na primer, poznat običaj "vodenog ponedeljka", kada momci koji su za ženidbu obilaze devojke iz sela i simbolično ih polivaju vodom, što se tumači kao čin "čišćenja" i prizivanja sreće u budućem životu.
Ovaj običaj često je bio praćen muzikom i okupljanjem, a verovalo se da količina vode simbolično određuje naklonost i ozbiljnost mladića prema devojci koju obilazi. Iako se danas ređe praktikuje, u nekim sredinama i dalje postoji kao deo folklorne tradicije.
Obeležavanje u manastirima
U monaškoj i svetogorskoj tradiciji, posebno u Manastiru Hilandar, Vaskršnji ponedeljak obeležava se litijama i molitvenim ophodima. Monasi u jutarnjim satima, posle bogosluženja, u povorci obilaze manastirske svetinje, predvođeni ikonom Bogorodice Trojeručice, uz molitve i pojanje.
Na ovaj način, Vaskršnji ponedeljak spaja crkvenu i narodnu tradiciju, duhovnu i porodičnu dimenziju praznika, produžavajući vaskršnju radost i podsećajući na značaj zajedništva, vere i nade u svakodnevnom životu.
Kurir.rs