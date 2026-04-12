Proleće je stiglo, a sa njim i sve toplije vreme. Doba godine kada zmije postaju sve aktivnije. Što znači da ih zatičemo u dvorištima i oko kuća. A ako nemate u blizini nekog hvatača zmija poput Vladice Stankovića, onda bi trebalo da znate čime možete da ih oterate.

Jedna stvar je za njih nepremostiva prepreka. Ako se pitate čega se zmije plaše najviše, odgovor su oštre barijere koje im fizički onemogućavaju kretanje.

Među njima, ljuske od jaja su se pokazale kao najefikasnije "oružje" koje svako ima kod kuće. Njihove ivice su za zmijski stomak toliko neprijatne da one bukvalno beže glavom bez obzira čim osete prvu ogrebotinu.

Sve što treba da uradite jeste da isitnite ljuske i pospete ih u širokom pojasu oko temelja kuće, terase ili delova dvorišta gde se deca igraju. Zmija ne može da pređe preko njih, a da ne oseti bolnu iritaciju, pa će radije promeniti pravac nego rizikovati povredu.

Zmije ne dolaze kod vas bez razloga, već zato što traže mir, hladovinu i hranu. Svaka gomila starih dasaka, naslagane cigle, zapušteno granje ili visoka, neuredna trava za njih su idealni "hoteli“. Što vam je dvorište zapuštenije, to je veća šansa da ćete u nekom trenutku naleteti na njih.

Vladica Stankovic uklonio 6 zmija iz bunara u Merošini Foto: T. S.

Ono što je još važnije zmije idu tamo gde ima glodara. Ako imate problem sa miševima, budite sigurni da su grabljivice blizu. One prate miris plena i ne odustaju dok ga ne pronađu.

Brisani prostor za zmije

Zato je prvi korak u odbrani detaljno raščišćavanje. Redovno košenje trave je obavezno, jer kratko podšišan travnjak za njih predstavlja brisani prostor na kom se osećaju potpuno nezaštićeno.

Pored ljuski jaja, postoje još neki prirodni materijali i biljke čijeg se mirisa ili teksture zmije plaše, pa ih vredi iskoristiti:

Šišarke i suvo granje: Ako u blizini imate borove, sakupite šišarke i poređajte ih uz ogradu. Zmijama je veoma teško da klize preko njihove hrapave površine.

Krupniji šljunak: Staza od oštrog kamenja oko bašte nije samo dekoracija, već zona koju svaki gmizavac izbegava.

Šta posaditi?

Mirisni zid od nevena: Posadite neven ili pelin. Ovi mirisi su nama prijatni, ali zmije ih ne podnose i drže ih na distanci.

Limunska trava: Još jedna biljka čija aroma deluje kao prirodni repelent koji ih bukvalno tera sa vašeg poseda.

Kada očistite dvorište i postavite ove prepreke, ostaje vam još jedna bitna stvar – mehanička zaštita.

Proverite temelje kuće, stepenice i sve pukotine u betonu. Svaka rupa je potencijalni ulaz u vaš podrum ili garažu gde zmije mogu da prezime ili naprave leglo. Sve otvore zatvorite čvrstim materijalom, a ako imate ogradu, bilo bi idealno da je od guste metalne mreže koja je barem malo ukopana u zemlju.