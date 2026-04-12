DIV-JUNACI DALI ŽIVOTE NA BRANIKU OTADŽBINE: Branislav, Ivica i Ljubomir, heroji sa Košara, konačno dobijaju spomenik u Loznici
Narednog utorka i četvrtka navršava se 27 godina od kada su na Košarama, tokom NATO agresije na tadašnju SRJ, za slobodu otadžbine živote dali Branislav Negić i Ivica Ivanović iz Banje Koviljače, kao i Ljubomir Romić iz Loznice.
Negić je imao 21 godinu i bio je na redovnom odsluženju vojnog roka, dok je dobrovoljac Ivanović imao 44 godine. Poginuli su 14. odnosno 16. aprila 1999. godine, dok je 3. juna iste godine stradao i dobrovoljac Ljubomir Romić (49) iz Loznice. Njih trojica do danas nemaju spomen-obeležje, ali je ovih dana učinjen važan korak ka tome da ga uskoro dobiju.
Iako je još u maju 2024. godine Gradsko veće prihvatilo inicijativu za podizanje spomen-obeležja trojici boraca iz lozničkog kraja, poginulih 1999. godine u rejonu Košara, na području duž administrativne linije prema Albaniji, ona do danas nije realizovana. Sva trojica su ranije dobili ulice sa njihovim imenima u Banji Koviljači i Loznici, ali se time proces obeležavanja njihovog doprinosa završio.
Radosav Jošić, kao član Saveta Mesne zajednice Banja Koviljača, ranije je podneo inicijativu Gradskom veću da se na dvadesetogodišnjicu njihove pogibije podigne spomen-obeležje, ali do realizacije tada nije došlo. Kasnije je, kao predsednik lozničkog Gradskog odbora srpskih ratnih veterana, inicijativu izneo i pred Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gde je, kako navodi, dobijeno obećanje da će se projekat realizovati.
U međuvremenu je održan i razgovor sa predstavnicima crkve u Banji Koviljači, gde je prihvaćeno da spomen-obeležje bude postavljeno u porti, a određena je i lokacija. Ovih dana, kako se navodi, proces je ponovo pokrenut, a predstavnici grada razgovarali su sa Jošićem i sinom Ljubomira Romića, Draganom, te je dogovoreno da zajedničko spomen-obeležje bude podignuto u porti Crkve Svetih apostola Petra i Pavla u Banji Koviljači.
Prema nezvaničnim informacijama iz gradske uprave, u toku je usaglašavanje izgleda i tehničkih detalja spomen-obeležja, nakon čega se očekuje i njegova realizacija. Tačan rok nije preciziran, ali se navodi da bi posao mogao biti završen u najskorijem periodu.
Podsetimo, sva trojica bili su pripadnici 125. motorizovane brigade i odlikovani su Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti prvog stepena tokom NATO agresije. Posmrtni ostaci dvojice boraca do danas nisu pronađeni.
Loznica bi se, kako se očekuje, uskoro mogla odužiti svojim palim junacima podizanjem spomen-obeležja u njihovom zavičaju, iz kojeg su pre skoro tri decenije otišli da brane slobodu svog naroda.
