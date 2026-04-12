Slušaj vest

Mnogi su strahovali od kilometarskih kolona i višečasovnih čekanja tokom vaskršnjih praznika, situacija na graničnim prelazima širom Srbije je potpuno iznenađujuća - gužvi apsolutno nema! Čak deluju i sablasno prazne!

Batrovci Foto: Prinstcreen

Bez obzira na to da li bi ka zemljama Evropske unije poput Hrvatske, Mađarske, Bugarske i Rumunije, ili pak Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, prolazak svih granica odvija bez ikakvih zastoja ili jednostavnije rečeno bez sekunde čekanja.

Strah od saobraćajnog kolapsa bio je i te kako opravdan, jer je upravo na Veliki petak u punom kapacitetu stupio na snagu novi EES. Verovalo se da će stroge i obavezne procedure značajno usporiti protok vozila i stvoriti nervozu među putnicima, ali su slike sa graničnih prelaza danas oko pondeva u totalnoj suprotnosti.

Horgoš Foto: Prinstcreen

Podsećamo, prema novim EES pravilima, državljani zemalja koje nisu članice EU pri prelasku šengenske granice sada moraju da prođu kroz proces registracije biometrijskih podataka. Procedura na samom prelazu podrazumeva skeniranje lica, odnosno uzimanje digitalne fotografije, skeniranje otisaka četri prsta, i skeniranje pasoša.

Uvođenje EES sistema nije napravilo gužve na sam dan Vaskrsa

Ovi podaci se unose u elektronski sistem i čuvaju u naredne tri godine, čime je ukuto dosadašnje pečatiranje pasoša. Nakon prve registracije, svaki naredni prelazak granice trebalo bi da bude znatno brži.