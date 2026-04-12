Dok mnoge porodice širom Srbije danas tradicionalno obeležavaju Vaskrs u krugu najbližih, uz trpezu, običaje i porodična okupljanja, praznične čestitke stižu i iz dijaspore, gde se čuva isti duh tradicije.

Među njima je i porodica Milićević, o kojoj je Kurir pa i javnost više puta pisala.

Vesna Milićević iz Medveđe sa juga Srbije, koja sa suprugom Slobodanom živi više od dve decenije u italijanskom mestu Kastelgomberto, čestitala je pravoslavni Vaskrs svim vernicima putem svog Fejsbuk profila uz tradicionalni pozdrav "Hristos voskrese".

Njihove porodične fotografije sa decom i ovog puta izazvale su brojne reakcije, a ispod objave nizale su se čestitke i poruke podrške.

Milićevići imaju devetoro dece, osam sinova i ćerku Milu, a Vesna je ranije za Kurir govorila o svom životu, porodičnoj priči i odrastanju u velikoj porodici koje ju je, kako kaže, i inspirisalo da i sama ima brojno potomstvo.

Prvenca Luku dobili su 2005. godine, a najmlađa je devojčica Mila, rođena pre dve godine.

- Supruga sam upoznala u autobusu "Niš ekspresa" kad sam iz Niša išla kod bake u Međveđu. Slobodan se vraćao iz vojske. Autobus je bio pun, a on se ponudio da mi ustupi mesto, i tog trenutka je počela naša životna priča... Ćaskali smo sve do Međveđe, a pošto je to malo mesto, sišli smo na istoj stanici. Posle nekoliko meseci smo se uzeli i prvog sina sam rodila sa 23 godine - za Kurir je ranije pričala Vesna i dodala:

Deca nose srpska imena

- U Međveđi imamo imanje i bar jednom godišnje idemo svi dole. Sva deca su rođena u Italiji. Sinovi nam nose prava srpska imena. I moja i suprugova porodica je velika, naši roditelji imaju po troje dece. Zbog takvog odrastanja i prelepog detinjstva u velikoj porodici punoj ljubavi, i ja sam oduvek maštala o tome da imam svoju veliku porodicu. Nikada nismo govorili da li želimo dečaka ili devojčicu, ali Bog nam je dao osmoricu sinova i jednu devojčicu.

Vesna Milićević sa decom i suprugom Foto: Privatna Arhiva

Milićevići su 2006. dobili drugog sina, Stefana, a onda su se rodili Đorđe, Aleksa, Nikola, Dušan, Petar, Pavle i naposletku Mila.

Dar od Boga

- Želeli smo da imamo još jedno dete, ali nismo išli na to da pošto-poto dobijemo devojčicu. Oduvek smo govorili da nije važno da li će biti sin ili ćerka, nego samo da je živo i zdravo. Bog nas je nagradio. To što sam majka devetoro dece zaista smatram blagoslovom.