Voditelji Kurir televizije čestitali su današnji praznik gledaocima Kurir televizije i čitaocima Kurira. Pored čestitke, odgovorili su na pitanje koje se tiče tradicionalnih običaja obaveznih u njihovim domovima, vezanih za ovaj dan. I na kraju, komentar u vezi sa najlepšim Uskrsom koji pamte, odnosno onome po čemu se baš taj izdvojio u odnosu na sve ostale.

PODNEVNI, CENTRALNI I VEČERNJI DNEVNIK I BRZE VESTI

Nikola Topalović Pred nama je praznik koji nas podseća na pobedu života. Neka vam Vaskrs donese duhovni mir, snagu i veru, a praznični dani budu ispunjeni toplinom doma i radošću deljenja s najbližima. Srećan Vaskrs – Hristos vaskrse.

Izdvojio bih porodični običaj dočekivanja Vaskrsa u crkvi na ponoćnoj liturgiji i ranojutarnji mrs u kući uz toplu pogaču. Ne mogu nijedan da izdvojim jer svaki je imao posebnu čar. Svaki praznik je priča za sebe i stvara nove uspomene, valjda im se zato i radujemo.

Foto: Uroš Jovanović

Lazar Stojanović Uskrs provedite s najmilijima, zaboravite na ratove i krize. Ofarbajte jaja, uživajte u ruskoj salati i setite se da je sreća u trenucima provedenim sa osobama koje volite. Najlepši Uskrs mi je bio kad smo svi porodično proveli praznik kod babe i dede, sa ostalom rodbinom. Ujak je nas decu nagovorio da razbijemo svih sto jaja koje je baba ponosno ofarbala. Ne možete ni da zamislite njen izraz lica kad su joj se unuci ponosno pohvalili da više nema nijedno ofarbano jaje za praznike.

Foto: Uroš Jovanović





Slaviša Veselinović Želim vam da vam period od ovog do narednog Uskrsa bude mnogo opušteniji i uspešniji nego svi prethodni. U mojoj kući procedura je već godinama slična. Moram, po svaku cenu, da nađem bela jaja (jer bolje primaju farbu), onda sledi farbanje, post za Veliki petak, ukrašavanje trpeze, odvajanje čuvarkuće, turnir u kuckanju jajima...

Najlepši su, naravno, oni koji su vezani za najranije detinjstvo, mada se u vreme kada sam ja bio mali Uskrs nije slavio ovako masovno i ovako javno kao danas. Ostao mi je u sećanju jedan Uskrs s početka sedamdesetih godina prošlog veka, kada sam, idući s majkom ka Kalemegdanu, video veliku gužvu ispred Patrijaršije. Delili su uskršnja jaja deci. To sad ne bi bila neka značajna vest. U to vreme bila je velika hrabrost pojaviti se tamo i uzeti ta jaja.

Foto: Uroš Jovanović





Dejan Drakulić

Neka vam Uskrs donese mir u mislima i toplinu u odnosima koji vam najviše znače. Iskoristite te dane da se setite jedni drugih i podelite ono što je važno. Srećan Uskrs. Farbanje jaja na Veliki petak – prvo obojeno, čuvarkuća, ostaje u kući cele godine kao simbol zaštite i blagostanja. Porodični doručak na Uskrs – trenutak kada se porodično okupimo i budemo zajedno. Kucanje jajima. Ne bih izdvojio nijedan posebno. Veoma su mi dragi Uskrsi iz detinjstva, koje sam provodio s roditeljima kod bake i deke.

Foto: Uroš Jovanović





Jelena Tašković Našim dragim gledaocima želim Vaskrs koji se ne meri samo običajima već i osećajem da ste tamo gde treba i sa onima koji vam znače. Neka vam praznik donese mir koji traje i kad prođe slavlje. Kucanje jajima – takmičenje koje uvek preraste u smeh. Porodični ručak – jer najvažnije je da smo svi na okupu. Odlazak u crkvu na liturgiju – trudimo se da čuvamo i duhovni deo praznika.

Najlepši Vaskrs je svaki koji uspemo da provedemo zajedno u krugu porodice, bez obzira na obaveze koje nas često razdvoje. Pamtim te dane po tome što na trenutak sve stane, a mi se vratimo jedni drugima.

Foto: Uroš Jovanović





Ivana Jovanović

Gledaocima Kurir televizije želim da uskršnje praznike iskoriste da oproste neoprostivo i dozvole da nasmejani i pozitivni ljudi budu društvo koje biraju. Ne robujem običajima, iako potičem iz tradicionalne porodice. Uskršnja jaja na stolu i porodica na okupu je jedino što mi je važno. Najlepši Uskrs koji pamtim je svaki Uskrs u domu mojih roditelja. Ono što je godinama zasmejavalo moju sestru i mene jesu gomila običaja i „valja se i ne valja” stvari, s kojima se na kraju zbune i oni sami, a onda sestra i ja to iskoristimo za šale, koje kasnije prepričavamo mesecima.

Foto: Uroš Jovanović





Nataša Đuričić Srećan praznik, volite se i brinite jedni o drugima. Provedite praznik u lepoj atmosferi, okruženi dobrim ljudima! U mom domu neizostavno je ono što je kod svih koji ovaj praznik slave – uskršnja jaja, pažljivo bojena i pripremana i ljubav prema najbližima u srcu.

Sećanje na najlepši Uskrs uvek vraća u detinjstvo, jer je taj dan za decu potpuno poseban i radostan, svaki za sebe. Željno iščekivanom, svakom sam se podjednako radovala. U suštini, ni današnje osećanje nije daleko od toga.

Foto: Uroš Jovanović





NI PET NI ŠEST

Jovana Grgurević Puno zdravlja i uspeha svima. Sada je jednako važno i da sačuvamo mir. Tradicionalni običaji poznati svima – farbanje jaja na Veliki petak, kucanje u nedelju i obavezno porodično okupljanje uz praznični ručak. To je dan posvećen najmilijima! Poseban je svaki Uskrs koji pamtim po zagrljajima i čestitanju sa onima koje najviše volim, tako da je nemoguće izdvojiti bilo koji.

Foto: Uroš Jovanović







USIJANJE I NEISPRIČANO Silvija Slamnig

Našim dragim gledaocima želim da vaskršnje praznike provedu sa onima koji ih vole i da nikad ne zaborave da je suština hrišćanstva i života – ljubav. A ljubav se stvara, u nju se ulaže i traži dosta nežnosti. Naravno, farbanje jaja. Svečana trpeza. Ali priznajem da ove godine Vaskrs dočekujem van kuće, u dalekoj, dalekoj Indoneziji, na ostrvu Bali, gde je sve usporeno i gde su ljudi sa širokim osmesima „bez razloga” i gde je stres misaona imenica. Najlepši Vaskrs je bio 2016. godine, kada smo nekoliko dana pre Velikog petka doneli bebu, sada već desetogodišnju ćerku, u kuću iz porodilišta. To je bio najsvečaniji Vaskrs i kuća puna emocija i posebnosti, a i predivna prilika da šira porodica dođe i vidi čitavo bogatstvo u benkici i krevecu. Pamtim te dane sa osmehom.

Foto: Uroš Jovanović

Jelena Pejović Našim gledaocima želim zdravlje, strpljenje i spremnost na oproštaj. Godina iza nas je svima bila teška, pa i razorna. Želim da prevaziđemo porodične i društvene podele i da za uskršnjom trpezom nađemo mir i jedinstvo. Volite svoju porodicu i prijatelje dok su još tu. Neka nijedan dan ne prođe u neslozi. Uskrse pamtim kao najšarenije i najradosnije praznike kad smo se okupljali kod naše bake. Pamtim trpezu i uvek istih šest vrsta kolača koje je baka pravila. Jaja su bila farbana u lukovini, ali sa zalepljenim bakinim miljeom. Imali smo i pravog zeca, s kojim smo se slikali i igrali. Selo je bilo puno dece, nažalost, danas nije tako. Farbalo se minimum 100 komada jaja. Danas je moja porodica znatno manja, ne stižemo svi u tom broju da se okupimo kao nekad.

Foto: Uroš Jovanović

Najlepši i najsmešniji Uskrs je bio kad smo se napili od tetkinog „blagog” likera od nane! Babi je skočio pritisak unedogled! Svaki praznik i okupljanje porodice su uspomene koje traju i divno vreme koje se ne može vratiti.

Foto: Uroš Jovanović





CRVENI KARTON Svetislav Basara Uskrs je prigoda koja ne dopušta originalne čestitke. Dakle: Hristos voskrese. Još bolje bi bilo: Hristos ustade iz mrtvih. Bilo bi najbolje – koliko je moguće – Uskrs ne zvati rečju „Vaskrs”, koja ništa ne znači.

Ni u vezi sa tradicionalnim običajima, nema mnogo prostora za originalnost. Bojenje uskršnjih jaja, jutarnje omrsivanje jajetom i mladim lukom i uskršnja trpeza. Svi Uskrsi koje sam slavio za vreme socijalističke Jugoslavije su oni koje pamtim. Tad su uskršnji bili praznici, a ne panađuri.

Foto: Uroš Jovanović





CRNA HRONIKA Slađana Nedeljković Svim gledaocima Kurir televizije poželela bih zdravlje pre svega, jer bez zdravlja ne možemo ništa. Neka Uskrs u njihove domove donese mir i blagostanje. Širite ljubav i dopustite da ona pokuca na vaša vrata. Uskršnje jutro dočekujem u crkvi na jutarnjoj liturgiji, a nakon pričešća po dolasku kući okupljamo se svi oko trpeze i otac, kao glava porodice, pali sveću, uzima kadionicu i tamjan i kadi sve ukućane. Nakon molitve svako od nas uzima po jedno jaje i pre obroka se kucamo. Ko god da nam za Uskrs svrati u posetu, dobija jaje kao simbol najradosnijeg hrišćanskog praznika.

Izdvojila bih Uskrs prethodne godine jer je bilo lepo vreme pa smo uskršnju trpezu postavili u dvorištu. Svako ko nas poznaje zna da imamo prostrano dvorište, tako da smo svi porodično uživali, a mališani su se igrali u dvorištu. Naši rođaci došli su u posetu, a toplina porodičnog doma i radost koju nam svake godine donese ovaj praznik čine da svaka proslava Uskrsa bude jedinstvena.

Foto: Uroš Jovanović

