Na 36. Svetskom prvenstvu u tucanju farbanim jajima, održanom na Vaskrs u Mokrinu, pobedu je odnela Ivana Prodanović, ponovivši uspeh iz 2022. godine i još jednom dokazavši da joj u ovom neobičnom nadmetanju nema ravne.

Do trijumfa ju je dovelo jaje koje je izabrao njen otac, Miodrag Prodanović Peka, višestruki šampion i današnji sudija ovog jedinstvenog takmičenja. U finalu je Ivana bila uspešnija od Milivoja Radojčina iz Novog Sada, profesora Poljoprivrednog fakulteta.

Foto: Saša Urošev

Vidno uzbuđena nakon pobede, Ivana nije krila emocije.

- Osećaj je neverovatan. Pobeđivala sam još kao dete, ali ovo ima posebnu težinu. Najveće zasluge pripadaju mom ocu i njegovom prijatelju. Dok sam bila na bini, nisam bila sigurna da ću stići do kraja, ali kada tata bira – nema greške - rekla je šampionka.

Pobednici je pripala nagrada od 100.000 dinara, dok je drugoplasirani osvojio 60.000, a trećeplasirani 40.000 dinara.

Mokrinčani kažu da je tajna pobede u pažljivom odabiru jajeta – takmičari ga najpre proveravaju kucanjem o zube, tražeći ono koje daje "staklast" zvuk i ima najtvrđu ljusku. Po tradiciji, pobedničko jaje na kraju zajedno pojedu šampion i sudija.

Uzbudljivo je bilo i u juniorskoj konkurenciji. Pobedio je osmogodišnji Dušan Terzić, čije su jaje izabrali njegovi dedovi, višestruki šampioni Sava Terzić i Živica Blažić. Treće mesto osvojio je njegov stariji brat Ivan.

Još jednom se pokazalo da Mokrin za Vaskrs postaje centar dobre atmosfere i neobičnog nadmetanja — događaj je privukao nekoliko hiljada posetilaca iz zemlje i inostranstva.