Slušaj vest

Voditelji Kurir televizije čestitali su današnji praznik gledaocima Kurir televizije i čitaocima Kurira. Pored čestitke, odgovorili su na pitanje koje se tiče tradicionalnih običaja obaveznih u njihovim domovima, vezanih za ovaj dan. I na kraju, komentar u vezi sa najlepšim Uskrsom koji pamte, odnosno onome po čemu se baš taj izdvojio u odnosu na sve ostale.

REDAKCIJA

Snežana Petrović Neka vam ovaj Uskrs bude pun osmeha, topline i označi nove početke. Neka vam praznična jutra donesu novu energiju, uskršnji zeka čarobno jaje, a za sve ostalo će se pobrinuti vaš omiljeni jutarnji program na Kurir televiziji!

U našoj porodici najlepši običaj je to što smo svi obavezno na okupu od ranih jutarnjih sati. Najpre deca biraju i traže najlepše ukrašena jaja s motivima prilagođenim samo njima u velikim uskršnjim korpama u dvorištu, a onda se priključujemo i mi malo i malo više stariji, uzrasta od devet meseci do 79 godina, zatim se seda za uskršnju trpezu i počinjemo s lomljenjem našeg uskršnjeg tradicionalnog kolača, a onda na red dolazi svečani praznični ručak. Posle toga beremo cveće u dvorištu i pravimo venčiće. Svaki naš Uskrs je lep za sebe. Ne mogu nijedan posebno da izdvojim, osim što nam svake godine uskršnji zeka donese nove najmlađe članove, pa smo sve brojniji. Prošle godine je to bila Hana, ove godine svoj prvi Uskrs proslavljaju Isak i Nemanja, a sledeće godine sa uskršnjim zekom će se družiti i Filip. I zato nam je svaki Uskrs još više blagosloven.

Foto: Uroš Jovanović





Olja Lazarević Svima bih poželela da ovaj Uskrs provedu u miru, sa svojim ljudima, bez žurbe i pritiska. Da bude više osmeha, više zagrljaja i onih malih trenutaka koji nam dugo ostanu u srcu i pamćenju. Ali nekako najvažnije u ovim prazničnim danima jeste da budemo zahvalni što smo zajedno i što imamo jedni druge. Verujem da je u svakom domu farbanje jaja apsolutno najzanimljiviji deo Uskrsa i to je nešto što i kod nas ima posebnu čar svake godine. Otkako je moj sin malo porastao, taj period mu je postao baš važan i uzbudljiv, jer sada već ozbiljno učestvuje u svemu tome, od biranja i ukrašavanja jaja, pa do svih priprema koje prate praznik. Naravno, raduje se i slatkišima (koji su oko njega i u njemu u pozamašnoj količini), ali mislim da mu je podjednako važno i to što ide s nama u nabavku, što učestvuje, što oseća da je deo svega i zbog toga je mnogo važan. Suština svih tih naših običaja je, zapravo, da se okupimo kao porodica. Iako nas ima mnogo i nije nas uvek lako organizovati, za praznike se ipak svi nekako uskladimo i organizujemo, napravimo veliki ručak i budemo zajedno, najčešće u dvorištu porodične kuće, ako nas vreme posluži. Kad vidim više generacija na okupu, kad se deca rastrče po našoj livadi dok mi bezbrižno ćaskamo, tad mi se čini da je to i najlepši i najvažniji deo svakog praznika. Najlepše Uskrse pamtim iz detinjstva, iz Barajeva, iz naše kuće, velikog dvorišta i šume iza kuće. Uvek sam nestrpljivo čekala dan kada mama odluči da se farbaju jaja, a moj omiljeni deo je bio kad ih kuvamo u lukovini, jer sam tad imala vrlo važan zadatak: da pronađem biljčice i listove kojima ćemo ih ukrasiti. To mi je bilo posebno uzbudljivo, jer sam uvek imala utisak da idem u malu potragu za nečim novim i lepim, pa sam obilazila dvorište i šumu satima tražeći listić koji do tada još nismo stavljali na jaja. Posle toga bih ih sama ukrašavala, nameštala, vezivala kako treba i pripremala mami da ih spusti u lukovinu. Upravo ti trenuci pripreme, ta igra, ta radost i osećaj da mi mama već tada veruje da to radim sama, ostali su mi kao najlepša uspomena na Uskrs.

Ana Kanlić Svim gledaocima Kurir televizije želim da Vaskrs provedu baš onako kako treba, s porodicom, prijateljima, uz smeh i dobru energiju. Hristos vaskrse!

Kod nas je farbanje jaja obavezno i to je uvek kreativni haos po kuhinji, da l' zbog boja ili zbog vaskršnje dekoracije stola. Takođe, prvo crveno jaje čuvamo cele godine, po starom običaju, za zdravlje i uspešnu godinu pred nama. Najlepši mi je svaki praznik koji provedem s porodicom, bez nekog posebnog plana, ne bih nijedan posebno izdvojila jer je svaki nosio sa sobom nešto po čemu ga pamtim. Ali taj dan smo svi na okupu, opušteni, pričamo, smejemo se i nekako je uvek sve spontano. S godinama sam shvatila da je vreme provedeno u pravom okruženju uz najjednostavnije trenutke zapravo najlepše i najduže ih pamtim.

PULS SRBIJE Milica Janković Radujte se praznicima, naročito ovom koji nosi jaku simboliku pobede života. Neka pobedi dobro u ljudima. U mom domu vaskršnja radost kreće s prvim našaranim jajetom, jer tome posvećujem posebnu pažnju, čuvajući tradiciju šaranja jaja voskom. Uvek se držim običaja, prenosim ih na svoju decu i obožavamo to vaskršnje jutro kada uz tradicionalni pozdrav „Hristos voskrese” počnemo takmičenje čije je jaje najjače.

Najlepši Uskrs mi je bio kad sam isti dan proslavila i Uskrs, krštenje mlađeg deteta i moj rođendan. Bilo je veselo, zbog više povoda. Proslavili smo s divnim, dragim ljudima, koji su s nama podelili radost, što i jeste suština praznika.

Nikola Miloradović Želim vam da Vaskrs provedete u miru, s ljudima koji vam znače i čine vas srećnim. Da makar na trenutak usporimo i setimo se koliko su male stvari zapravo najveće. U našem domu farbanje jaja je obavezno, a ove godine imamo i malog pomoćnika. Videćemo da li će sva jaja dočekati nedelju. Uskršnje jutro započinjemo tucanjem, a ostatak dana je rezervisan za porodicu. Trudimo se da zadržimo običaje, jer nisu važni samo kao tradicija već kao način da budemo zajedno.

Svaki Uskrs nosi posebnu emociju, ali izdvojio bih ovaj koji dolazi. Sada ga doživljavam kroz sina, koji je već dovoljno veliki da razume i raduje se tim malim stvarima. Siguran sam da će ovaj praznik imati potpuno drugačiju težinu. Neke stvari tek tada dobiju pravi smisao i ostanu zauvek urezane.

PULS SRBIJE VIKEND

Kruna Una Mitrović Uskrs je prilika da zastanemo, zagrlimo jedni druge i obradujemo se malim stvarima.

Neka vam ovi dani donesu spokoj, bliskost i mnogo lepih trenutaka s ljudima koje volite.

Hvala vam na poverenju koje nam svakodnevno ukazujete. Kod nas sve počinje farbanjem jaja na Veliki petak, a završava se uskršnjim doručkom u krugu porodice. Tucanje jajima je nezaobilazno, ali ono što je najvažnije jeste to zajedništvo koje Uskrs svake godine ponovo vrati. Sećam se Uskrsa koji je došao posle jednog teškog perioda – i upravo zato je bio poseban. Doneo je novu nadu i podsetio me koliko su porodica i vera važni, pa je zbog tog osećaja obnove ostao urezan u pamćenju. Uskrs pre tog sam provela u bolnici.

STARS Maša Kostić

Svim gledaocima i čitaocima Kurira želim da praznične dane iskoriste za preko potreban predah i povratak onim istinskim, ljudskim vrednostima koje nas spajaju. Neka vam ovaj Uskrs donese unutrašnji mir i novu energiju za sve pobede koje nas čekaju. Hristos vaskrse!

U mom domu Uskrs je nezamisliv bez ranog doručka i tradicionalnog kucanja jajima – što je trenutak kada se nakratko svi vratimo u detinjstvo i probudimo takmičarski duh. I ono najbitnije, da je tada cela porodica na okupu.

Najviše pamtim Uskrs iz detinjstva kad smo svi bili na okupu – kada je svet delovao mnogo jednostavnije, a jedina briga bila je ko će pronaći najčvršće jaje. Taj osećaj bezbrižnosti i mirisa proleća ostao je moja najdraža uspomena, koja me i danas podseća na to da su najjednostavniji trenuci zapravo oni najvredniji. Sreća je da i dan-danas možemo tako da proslavljamo ovaj praznik, svi zajedno!

Srđan Zelembaba Zele

Dragi gledaoci, neka vam život bude pun šarenila nalik uskršnjim jajima koja ste ofarbali. Svaka prepreka neka pukne pred vama! Srećan Uskrs! Dok mojim ukućanima nisam dosadio s tim i dok me nisu provalili, bilo je tradicionalno i obavezno drveno jaje koje sam voleo da poturim jer mora da se zna ko je šampion turnira u kucanju jajima, a što sam stariji, sve mi je važniji taj mir i sreča u porodici na ovaj nama veoma drag i vašan praznik, kao i bogat meni jer sam veliki gurman. Najlepši Uskrs za mene je bio svaki do sada zato što mi je porodica na okupu. Nema ono da ti neko fali, a to je pravo bogatstvo u današnje vreme. Za ovaj praznik mi nisu važni ni glamur, ni sjaj, ni reflektori i kamere, samo porodični mir, zdravlje, sreća i osmeh najmilijih. Da se u kući pored mirisa hrane oseti i miris doma.

STARS SPECIJAL Olivija Jontić Danas neka se brige stišaju, a lepe stvari polako namnože. I da, koliko god tempo bio lud, uvek pronađete trenutak za sebe i ljude koje volite!

Kao i kod većine ljudi, farbanje jaja nam je omiljeni deo tradicije. Nekada je to bilo mnogo skromnije i jednostavnije, danas se iz godine u godinu apetiti povećavaju, mašta raste i svako jaje mora da bude remek-delo! Samim tim, u kući imamo i malo takmičenje. Nisam sigurna koliko je to u duhu praznika, ali je još jedan razlog za iskrenu sreću na licima dece, kao i nas odraslih! Prvi Uskrs koji smo dočekali kao četvoročlana porodica. Najvažniji, najlepši i konačno kompletni.

Ivan Kleut Radujte se! Nemojte se prejedati, naročito ako ste postili. Uživajte s najdražim ljudima. Ako vas uskršnji ručak i priča ponesu, mi smo tu i kad pojedete poslednje uskršnje jaje!

Najvažnije je da na stolu budu farbana jaja. Onda počinje tradicionalno porodično nadmetanje ko ima bolju intuiciju da odabere jače jaje. Uskršnji doručak traje toliko da se vreme uskršnjeg ručka pomera, a temperatura u pećnici prilagođava ne bi li jagnjetina bila topla kad se izvadi iz rerne. Pamtim Uskrs 2020. godine. Bila je lepa, sunčana i topla nedelja. Snašao nas je lockdown zbog koronavirusa. Sestra me je pozvala da mi čestita Uskrs, a onda saopštila divnu vest: da ću postati ujak!

