Slušaj vest

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović prisustvovao je jutros vaskršnjoj liturgiji u Sabornoj crkvi Svetog arhanđela Mihaila u Beogradu.

Posle bogosluženja i tradicionalnog kucanja jajima, koje simbolizuje pobedu života nad smrću, general Mojsilović je sa Episkopom jenopoljskim Nikonom i starešinom hrama protoprezviterom-stavroforom Bogoljubom Ostojićem razgovarao o značaju vere i očuvanja duhovnih vrednosti u savremenom društvu i izrazio zadovoljstvo što je u prilici da veliki hrišćanski praznik provede u najstarijem beogradskom hramu.

1/4 Vidi galeriju Vaskršnja liturgija u Sabornoj crkvi u Beogradu Foto: Ministarstvo Odbrane Srbije, Ministarstvo Odbrane Srbije

Iz Saborne crkve, načelnik Generalštaba je uputio iskrene i srdačne pozdrave svim građanima Republike Srbije u zemlji i rasejanju koji Praznik nad praznicima proslavljaju po julijanskom kalendaru, sa željom da praznične dane provedu u miru, zdravlju i radosti, okruženi svojim najmilijima, i da sva iskušenja i izazove prevaziđu u nadi, veri i ljubavi.

Vaskršnjoj liturgiji u Sabornoj crkvi prisustvovali su i članovi Kolegijuma načelnika Generalštaba Vojske Srbije.