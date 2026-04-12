Slušaj vest

U susret Vaskrsenju u Duhovnom i kulturnom centru "Sveti kralj Milutin" slikar srpskog kubizma Srđan Kuljanin Hercegovac iz Beograda organizovao je u subotu slikarsku radionicu za decu.

Po svemu bio je to susret ispunjen iskrenom dečjom radošću, stvaralaštvom i ucenjem. Odazvao se veliki broj dece od Nevesinja, preko Mostara i Čapljine do Prebilovaca donoseći sobom radoznalost i želju da nauče nešto novo. Radionica je protekla u toploj i nadahnutoj atmosferi, gde se kroz razgovor o umetnosti i našoj istoriji ispoljila ljubav prema tradiciji, korenima i duhovnim vrednostima. Zajedničkim snagama u radionici je iz dečje mašte, uz pomoć umetnika, nastala slika velikih dimenzija "Vaskrsenje Prebilovaca"



Druženje dece na Vaskršnjoj slikarskoj radionici ulepšano je slatkišima koje je pripremila i poslala Fimija Dragičević Tripić, Srđanova baka i ćerka Radovana Dragičevića (1921-1944) koja je rođena u Prebilovcima 1943. godine.

Svaki potez četkicom bio je deo priče o životu koji se obnavlja, o ljubavi koja se deli, o veri koja nas povezuje, izjavio je za portal Prebilovci-selo na internetu Srđan Kuljanin.

Približavajući čitaocima zajedničko delo dece Hercegovine, među kojima su bila i deca Prebilovaca, protagonista srpkog kubizma kaže:

- U gornjem delu slike, sa leve strane, prikazan je dom iz kojeg u nebo izleću golubovi u parnom broju - simbol duše koja stremi ka Bogu, ka miru i večnosti. Između gornjeg i donjeg dela proteže se prepoznatljiv hercegovački kamen, čvrst i postojan, kao i naš narod kroz vreme. Donji deo slike obiluje bojama, životom i pokretom. On predstavlja nove naraštaje, decu koja nastavljaju put svojih predaka, slaveći život kroz igru, radost i stvaralaštvo. Razigrani oblici u duhu srpskog kubizma kreću se ka česmi, inspirisanoj česmom ispred hrama u Prebilovcima - mestu koje simbolizuje izvor života. Voda kao večiti znak obnove i pročišćenja vodi nas putem od stradanja ka vaskrsenju.