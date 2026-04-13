Iako je tumor na vratu bio srastao sa ključnim krvnim sudovima i nervima, lekarski tim ZC Valjevo uspeo je da ga u potpunosti ukloni kod 88-godišnje pacijentkinje, koja se nakon zahvata oporavila i Vaskrs dočekala kod kuće.

Direktor bolnice doktor Vladimir Pantelić. v.d. direktora ZC Valjevo istakao je da je reč o izuzetno zahtevnom zahvatu, koji je zahtevao maksimalnu preciznost i koordinaciju celog tima

- Uz Božiji promisao u vođenju operativnog zahvata, oslanjajući se na iskustvo i znanje i sa sigurnom hirurškom rukom, izveden je zahvat koji se svrstava u red najzahtevnijih u hirurgiji vrata - naveo je dr Pantelić.

Kod pacijentkinje starosti 88 godina dijagnostikovan je tumor u predelu vrata, u projekciji desnog režnja štitaste žlezde, impresivnih dimenzija 7,1 × 5,5 cm, koji je bio čvrsto srastao sa vitalnim strukturama velikim krvnim sudovima (glavnim venama i arterijama) i nervima, dodao je.

- Svako odvajanje nosilo je rizik, svaki pokret bio je na granici mogućeg. Ipak, preciznom i strpljivom disekcijom, tumor je u celini odvojen od krvnih sudova i nerava, bez njihovog oštećenja u potpunosti uklonjen. A onda, kao najsnažnija slika pobede pacijentkinja je ubrzo stala na svoje noge i otišla kući da proslavi Uskrs - naveo je dr Pantelić i dodao:

- Ovakav ishod nije plod samo ruke hirurga, već zajedničkog truda i posvećenosti zahvaljujući vrhunskoj ekipi, asistentu, instrumentarkama, anesteziološkom timu, kao i kardiologu, čija je stručnost i budnost omogućila da i najosetljiviji trenuci proteknu sigurno i dostojanstveno.

Tamo gde se znanje, veština, timski duh i vera susretnu i najteži izazovi dobijaju svoj srećan ishod.