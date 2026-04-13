Nakon produženog uskršnjeg vikenda, danas se očekuje pravi talas vozila na putevima širom Srbije! Kako upozoravaju iz "Puteva Srbije", povratak građana sa odmora doneće pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u popodnevnim i večernjim satima.

Vozače širom zemlje očekuju gužve na gotovo svim glavnim putnim pravcima, a najopterećeniji će, po pravilu, biti auto-putevi ka većim gradovima.

Da bi se izbegla dodatna zadržavanja, nadležni su već preduzeli mere - pojačan je rad na naplatnim rampama, povećan broj inkasanata, a svi kanali za naplatu putarine rade non-stop, bez pauze.

Ipak, ključ za brži prolazak krije se u elektronskoj naplati putarine. Sistem "Toll4All" omogućava vozačima da uz jedan TAG uređaj prolaze bez zaustavljanja kroz Srbiju, ali i region - Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Hrvatsku.

Iz "Puteva Srbije" apeluju na vozače da budu maksimalno oprezni, poštuju propise i prilagode vožnju uslovima na putu, jer povećan broj vozila uvek nosi i veći rizik od nezgoda.