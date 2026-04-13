Povratak sa Uskrsa puni auto-puteve: Evo gde se očekuju gužve i kako da ih izbegnete
Nakon produženog uskršnjeg vikenda, danas se očekuje pravi talas vozila na putevima širom Srbije! Kako upozoravaju iz "Puteva Srbije", povratak građana sa odmora doneće pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u popodnevnim i večernjim satima.
Vozače širom zemlje očekuju gužve na gotovo svim glavnim putnim pravcima, a najopterećeniji će, po pravilu, biti auto-putevi ka većim gradovima.
Da bi se izbegla dodatna zadržavanja, nadležni su već preduzeli mere - pojačan je rad na naplatnim rampama, povećan broj inkasanata, a svi kanali za naplatu putarine rade non-stop, bez pauze.
Ipak, ključ za brži prolazak krije se u elektronskoj naplati putarine. Sistem "Toll4All" omogućava vozačima da uz jedan TAG uređaj prolaze bez zaustavljanja kroz Srbiju, ali i region - Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Hrvatsku.
Iz "Puteva Srbije" apeluju na vozače da budu maksimalno oprezni, poštuju propise i prilagode vožnju uslovima na putu, jer povećan broj vozila uvek nosi i veći rizik od nezgoda.
Ako danas krećete na put - naoružajte se strpljenjem, jer vas, po svemu sudeći, očekuje usporena vožnja.