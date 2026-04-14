Na granici sa Hvatskom, samo u jednom danu, odbijen je ulazak za više od 3000 ljudi. Najčešće se dešava zbog prekoračenja dozvoljenog boravka u Evropskoj Uniji. Stvorile su se nepregledne kolone a zabeležen je i slučaj u kojem su deca čekala na prelazak čak 10 sati.

- O ovome smo poslednji put pričali prošlog petka odnosno na Veliki petak kada su zaista bile ogromne gužve na graničnom prelazu. Imali smo priliku da vidimo veliki broj vozača i putnika koji čekaju da izađu iz Srbije i odu u Hrvatsku, kako bi iskoristili svoj produženi vikend. Ipak, mnogi zbog prekoračenog broja dana boravka to nisu uspeli - objasnila je Aleksandra Dražić, novinarka i dodala:

- Trenutno je situacija dosta bolja od prošle nedelje, na srpskoj granici sada nisu strašne gužve i čeka se samo onoliko koliko je potrebno da se izvrši pasoška kontrola. Ono što je interesantno je da je na Hrvatskoj granici ta provera kroz EES sistem traje malo više od jednog minuta po osobi. To je svakako jedna novina koja je u potpunosti uvedena od ponoći prošlog petka. Pretpostavljam da se putnici još uvek navikavaju na to iako se ovaj sistem ranije periodično sprovodio - rekla je Dražić.

Foto: Kurir Televizija

Kako kaže, putnici koji su već prošli kroz sistem kontrole i evidencije sada znaju šta mogu da očekuju i šta trebaju da pripreme.

- Ljude koji planiraju da putuju i u Hrvatsku ali i u druge zemlje Evropske Unije očekuje provera kroz EES sistem ukoliko nisu državljani neke zemlje koja je članica. Važno je da se putnici naoružaju strpljenjem, ali pretpostavljam da će sama kontrola ići sve brže i efikasnije kako vreme prolazi i nakon što se putnici naviknu na ovu novinu. Sada nema gužve tako da građani mogu da se opuste i ukoliko su planirali, krenu na put bez brige - objasnila je Dražić.

