Sveštenik Tomislav Savić krstio je devet Amerikanaca koji su primili pravoslavnu veru

Na Veliku subotu, u hramu Svetog arhangela Mihaila u Hot Springsu, Arkanzas, sveštenik Tomislav Savić krstio je devet Amerikanaca koji su primili pravoslavnu veru!

- Nekada je ova parohija bila sačinjena uglavnom od Srba, dok danas većinu aktivnih članova naše crkve čine Amerikanci koji su prešli u pravoslavnu veru. Otkako sam došao u ovu parohiju pre dve godine, krstio sam oko 30 Amerikanaca koji su primili pravoslavlje - rekao je otac Tomislav za Serbian Times.

Foto: Printscreen Instagram/ soc.hotsprings

Dodao je da SPC ima uspešnu misiju širenja pravoslavne vere.

- Volio bih da ovo objavite podelite kao svedočanstvo da Srpska pravoslavna crkva danas ima veoma uspešnu misiju širenja pravoslavne vere među američkim narodom, te da sve više Amerikanaca pronalazi svoj životni smisao i duhovni dom u pravoslavnoj crkvi - naglasio je sveštenik.