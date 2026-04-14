Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju treći dan Vaskrsa odnosno Vaskršnji utorak kojim se i okončava najveći hrišćanski praznik, u slavu vaskrsenja Hristovog.

Jučerašnjim Vaskršnjim ponedeljkom počela je takozvana Svetla nedelja, koja se smatra produžetkom Vaskrsa.

Ova sedmica naziva se i Tomina nedelja, nazvana po apostolu Tomi. Vrlo je raširen i naziv "Bela nedelja", jer spada u trapave sedmice, tokom kojih se ne poste ni sreda ni petak.

Jučerašnji dan bio je u znaku gozbi i veselja, poseta rođaka, kumova, komšija, prijatelja, rodbine koja dolazi iz daleka, kada se svakom gostu daruje bojeno jaje.

Vaskršnji utorak

A današnji Vaskršnji utorak, prema narodnom verovanju, jedini je dobar utorak u godini. Naime, naši stari su verovali da su svi ostali utorci najgluplji dani u nedelji na koje se ništa ne započinje.

Drugi dan nakon Vaskrsa naziva se Svetli ili Vaskrsni utorak, a tada se nastavlja proslavljanje najvećeg hrišćanskog praznika, kako u crkvenim bogosluženjima, tako i u domovima. Službe su iste kao i prethodna dva dana.

U narodu se ovaj utorak smatra najboljim utorkom u celoj kalendarskoj godini. Ponegde se u selima održavaju svadbe, jer je želja da se blagodat vaskršnjih praznika prenese na nove supružnike, a veruje se i da će mladenci poživeti srećno, dugovečno i imati mnogo dece.

Slavimo Vaskrs Foto: Printscreen

Današnji, treći dan praznovanja Vaskrsa zove se i Vodeni, Svetli utorak, a po verovanju se smatra i najsrećnijim danom u godini. Po verovanju, sve što se na ovaj dan započne biće uspešno, dete rođeno tog dana biće dugovečno i blagosloveno. Veruje da je dobro tog dana krenuti na put i da će put biti uspešan, bez prepreka i sa lepim ishodom. Ovaj utorak nije običan - on je nastavak svetlosti Vaskrsa i poziv da tu svetlost prenesemo drugima, kroz osmeh, molitvu i zajedništvo.

Prema predanju, u nedelju pre zore, Marija Magdalena, Marija Jakovljeva, Salomija i neke druge žene pošle su sa spremljenim mirom na Hristov grob.

Veliki kamen kojim je Hristov grob bio zatvoren bio je odvaljen, a grob prazan. Na kamenu je sedeo anđeo Gospodnji, sa licem kao munja i odelom belim kao sneg.

Stražari vojnici bili su ukočeni od straha, a onda im se obratio anđeo: „Ne bojte se, jer znam da Isusa raspetoga tražite. Nije ovde jer ustade, kao što je kazao… Idite brže i kažite učenicima Njegovim da je vaskrsao”. Žene i zbunjeni vojnici-stražari su odmah otrčali u grad da obaveste jevrejske glavare o onom što su videli, a narod se jako obradovao.

Zbog toga je jedina stvar koju u ova tri dana vernici moraju da poštuju, to da dele radost sa bližnjima. Narodno verovanje kaže da oni koji se ogluše o ovo jednostavno “pravilo” prkose Bogu i Hristosu i neće im ići u životu “kako treba”.

Svetla sreda

Ako je u Svetlu sredu nebo zvezdano, stariji ljude tvrde da će godina biti izuzetno rodna.