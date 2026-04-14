Slušaj vest

Tokom praznika se čini da većina nas pokušava da zasiti oči, a ne stomak. Ako ste i vi tokom vikenda prošli kroz začarani krug dodavanja novih porcija iako je stomak već rekao - dosta - onda će vas zanimati saveti koje je preporučila doktorka Violeta Nikolić u emisiji "Puls Srbije".

- U protekloj noći imali smo 91 intervencija, 16 na javnim mestima, 2 dečija poziva, 2 akutna koronarna događaja, 6 saobraćajnih nesreća i nažalost 2 teške traume iz tih saobraćajnih nezgoda, došlo je do prevrtanja kvada na kome su bila dva mladića starosti od 15 godina, pri čemu je jedan od mladića zadobio teške telesne povrede. Između ostalog i prelom lopatice i prevezen je u urgentni centar - objasnila je Nikolić.

Kako kaže, nakon ponoći se dogodila još jedna saobraćajna nezgoda i teško je povređen muškarac starosti oko 50 godina i on je prevezen u Zemunsku bolnicu.

- Juče, na Uskršnji dan, imali smo 135 intervencija. Sedamnest na javnim mestima i opet 2 dečija poziva, 3 akutna koronarna događaja, od toga 2 stemija, vožena na Dedinje, jedna nestabilna angina pektoris, prevezena u urgentni centar i 3 saobraćajne nezgode ali dobra vest je da juče nije bilo teških trauma - navodi Nikolić.

Foto: Kurir Televizija

"Beležimo isti obrazac za vreme Uskrsa već godinama"

Ona objašnjava da beleže isti obrazac godinama unazad za vreme Uskrsa, odnosno povećan broj intervencija koje su u direktnoj vezi sa načinom ishrane.

- Konkretno, u pitanju je prejedanje i unošenje povećanog broja jaja, to je negde i očekivano nakon dužeg perioda posta kada organizam prosto nije spreman za unos veće količine hrane, naročito kada govorimo o masnoćama i proteinima. Bitno je da građani znaju da jaja zapravo jesu kvalitetna i nutritivna namirnica ali problem nastaje u količini i načinu konzumacije. Nije problem u dva-tri jajeta ali ako se uzme 6-7 ili čak i 10 što često srećemo u praksi, tada nastaju tegobe u vidu bolova u stomaku, mučnine, povraćanja, nadimanja pa i ozbiljnijih situacija - rekla Nikolić i dodala:

- U rizične grupe spadaju ljudi koji već imaju neki problem sa digestivnim organima, sa žučnom kesom, pankreasom ili jetrom. Kod njih i takozvano malo prejedanje može dovesti do komplikacija. U ugrožene kategorije isto spadaju i svi hronični bolesnici koji se leče od hipertenzije, kardio-vaskularnih bolesti ili dijabetesa. Imali smo dosta poziva i zbog povećanog pritiska, povećanog srčanog ritma i nelagodnost u grudima - tvrdi Nikolić.

Foto: Shuttertsock

"Sve gubi smisao ako se završi pozivom hitnoj pomoći"

Kako kaže, bilo je i intervencija izazvanih konzumacijom alkohola, navodi da su mlađi ljudi prednjačili u tome.

- Ključna poruka za sve sada je umerenost, dani nakon praznika treba da budu dani tokom kojih ćemo na neki način da očistimo organizam, dakle umerenija ishrana uz dosta tečnosti. Preporučila bih i laganu šetnju kako bi se organizam doveo u balans. Praznici jesu vreme radosti okupljanja i opuštanja ali sve gubi smisao ako se završi pozivom hitnoj pomoći - rekla je ona.

Stvari koje treba praktikovati nakon prejedanja:

Lagana šetnja. Hidratacija. Obrok nakon bi trebao biti manji. Izbegavati alkohol.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs