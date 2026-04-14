Milorad Ulemek Legija, ratnik Legije stranaca i komandant Jedinice za specijalne operacije (JSO), koji je osuđen zbog povezanosti s organizovanim kriminalom i izvršenjem političkih atentata, godinama ispunjava novinske tekstove. Popularne anegdote o njemu opšte su poznate javnosti, ali svakodnevno ispliva neka nova priča.

Njegova brutalnost nikada nije bila tajna. Važio je za čoveka koji nije prezao ni od čega. Na Fejsbuk stranici Legende devedesetih, objavljena je fotografija Ulemeka i pričao koja do sad nije ispričana.

Foto: KOCA SULEJMANOVIC / AFP / Profimedia

Kako autori stranice navode, Legija je imao psa kojeg je voleo, a kada su njegovom ljubimcu zapretili, postao je surov.

Priču vam prenosimo u celosti:

Legija je imao mladog nemačkog ovčara. Jednog dana ga je izveo u park da se istrči. Naišao je neki nabildovani bahati baja sa pit bulom na povocu. Ne znajući ko je Legija, lik se brecnuo na Ulemeka:

"Dečko, ajde veži tu džukelu."

Legija mu je rekao: "Brate, vidiš da je moj pas još štene, ne dira tvog psa, nek se malo istrči."

Međutim, što je Ulemek bio kulturniji, momak je bio sve bahatiji i bezobrazniji:

"Veži kera kad kažem inače puštam pita, ima da razdere tvoju džukelu!"

Legija nastavlja sa lepim rečima, ali ovaj postaje sve agresivniji. Tada je već Ulemek počeo da ga pušta da vidi dokle će da ide. Što je Legija bio uljudniji, ovaj je bio sve silovitiji misleći da ga se Ulemek plaši i nastavio je da preti da će pustiti pita da razdere njegovo štene.

Legija na suđenju Foto: Profimedia

U jednom trenutku, Legija vadi pištolj i puca pit bulu u glavu. Dok je dečko stajao skamenjen, Legija ga pita: "Hoće li ga sad razderati?"

Ipak, ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da se ovakve priče u određenim krugovima godinama prepričavaju kao nekakav dokaz "čvrste ruke" ili moći. U stvarnosti, one oslikavaju duboku okrutnost i potpuno odsustvo empatije, što u civilizovanom društvu ne može imati nikakvo opravdanje.

Ovakve anegdote zapravo ostaju samo mračni podsetnik na vreme u kojem je ljudski život vredeo malo, a životinjski - nimalo.