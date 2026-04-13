Na samoj Ibarskoj magistrali, u mestu Majdan, nalazi se kafana koja već čitav vek čuva uspomene na neka druga vremena.

Nekada nezaobilazna stanica za vozače, rabadžije i putnike namernike, danas stoji tiha i napuštena, čekajući novu priliku.

Kafana "Šofer", poznata i kao "Mala Jugoslavija", decenijama je bila mesto susreta ljudi iz svih krajeva bivše države. Ovde su noćili putnici koji su iz pravca Užica i Čačka putovali ka Beogradu.

Foto: RINA

- Duga je istorija ove kafane. Napravljena je još pre rata, dok nije bilo asfalta, sve je bila kaldrma. Kad ljude uhvati mrak, ovde su ostavljali konje i volove, prespavali do svitanja pa nastavljali put ka Beogradu - kaže vlasnik Slobodan Jovanović.

"Zvali su je Mala Jugoslavija"

Kafana je vremenom dobila i poseban nadimak.

- Zvali su je Mala Jugoslavija. Dolazili su vozači sa svih strana – Makedonci, Hrvati, Srbi, Bosanci. To je bila čuvena šofer kafana - ističe on.

Slobodan je objekat kupio 1999. godine i vodio ga više od decenije, sve do trenutka kada je posao počeo da opada.

- Sve je manje bilo gostiju. Otvaranjem autoputa broj se naglo smanjio i više nije bilo računice da se radi - kaže Jovanović.

U najboljim danima, kafana je radila bez prestanka.

- Radilo je 24 sata, muzika je bila do jutra. Nema pevača koji ovde nije dolazio - dodaje on.

Kao da je vreme stalo

Danas unutrašnjost izgleda kao da je vreme stalo. Stolovi i stolice su na svojim mestima, šank i dalje stoji, a prostor koji je nekada primao i do 100 gostiju sada je prazan.

- Ovde je bilo mesta za sto ljudi, sve je i dalje u funkciji - kaže vlasnik dok pokazuje objekat.

Posebno mesto zauzimao je deo za izdvojene goste, gde su se sklapali važni poslovi.

- Tu su se dogovarali poslovi iza zatvorenih vrata, to je bilo posebno mesto u kafani - navodi on.

Objekat je, kako kaže, izuzetno kvalitetno građen.

- Zidovi su pola metra, ručno pečena cigla. Objekat je zdrav, treba samo malo ulaganja.

Ipak, godine su presudile.

Jovanović ima samo jednu želju

- Stigle su me godine i više ne mogu da radim. Treba neko mlađi da nastavi - iskreno priznaje.

Uz kafanu ide i plac od oko 35 ari na atraktivnoj lokaciji uz magistralu, što otvara brojne mogućnosti za budućeg vlasnika.

Na kraju, Jovanović ima samo jednu želju.

- Ko god da kupi, neka ne menja ime. Ovo nije samo kafana, ovo je istorija - poručuje on.