Ministar odbrane Bratislav Gašić uputio je, povodom 14. aprila – Dana Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre“, čestitku pripadnicima te jedinice u kojoj se kaže:

„Svim pripadnicima Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre“ čestitam 14. april – Dan jedinice.

Ovaj datum podseća na 1978. godinu, kada je naredbom saveznog sekretara za odbranu formirano Odeljenje vojne policije za protivteroristička dejstva u sastavu 282. bataljona Vojne policije tadašnje Jugoslovenske narodne armije. Iz te jedinice, nastao je današnji Odred vojne policije specijalne jedinice „Kobre“, prepoznat kao jedna od najelitnijih jedinica Vojske Srbije.

Baštineći tradiciju dugu gotovo pola veka, u proteklom periodu uspešno ste izvršavali zadatke koji zahtevaju vrhunski nivo operativne spremnosti, profesionalnosti i odgovornosti. Vaša jedinica ima ključnu ulogu u obezbeđenju i zaštiti najviših državnih i vojnih rukovodilaca, planiranju i realizaciji bezbednosnih zadataka iz domena zaštite određenih lica i objekata, kao i u borbi protiv savremenih bezbednosnih izazova i pretnji.

Republika Srbija je prepoznala značaj i ulogu vaše jedinice, te se kontinuirano ulaže u njeno opremanje savremenim naoružanjem i vojnom opremom visokog kvaliteta, što dodatno doprinosi unapređenju operativnih sposobnosti i efikasnosti u izvršavanju postavljenih zadataka.

Učešćem na takmičenjima i prvenstvima specijalnih jedinica, kako u okviru Vojske Srbije tako i u međunarodnom okruženju, svojim znanjem i veštinama dostojno predstavljate svoju jedinicu i Vojsku Srbije, postižući zapažene rezultate i potvrđujući status elitne jedinice.

Čestitam vam praznik, uveren da ćete i u narednom periodu savesno i odgovorno izvršavati postavljene zadatke te nastaviti da dokazujete da samo najbolji mogu nositi vaše znamenje.“