Vozače očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, gužve su moguće posebno na prilazima većim gradovima, kao i unutar gradskih sredina gde se očekuje usporeno odvijanje saobraćaja i formiranje kolona pre svega u jutarnjim i popodnevnim časovima, saopšio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Oprez je potreban zbog najava o promenljivo oblačnom i vetrovitom vremenu i pojavi kratkotrajne kiše.

Poseban oprez je nepohodan zbog pojačanog vetra, koji u košavskom području (na jugu Banata i u donjem Podunavlju) može biti i olujne jačine i može značajno uticati na stabilnost vozila, naročito na mostovima, nadvožnjacima i otvorenim deonicama puta. Jaki bočni udari vetra predstavljaju rizik za lakša vozila, ali i za teretna vozila, autobuse i vozila sa prikolicom.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni ma izlazu iz zemlje na prelazu Horgoš čekaju četiri sata, na Batrovcima dva sata a na Kelebiji jedan sat.

Ne propustiteDruštvoStiže "krvava" pojava u Srbiju! Ivan Ristić najavio - danas će napraviti haos širom zemlje, evo šta nas čeka do kraja nedelje
Vreme u Srbiji
DruštvoDANAS JE JEDINI DOBAR UTORAK U GODINI: Sad smo u Trapavoj sedmici, a narod veruje da će godina biti rodna ako sutra uveče na nebu ugledate baš ovo
tradicinalno farbana jaja u lukovini sa šarama od bilja u činiji na heklanom miljeu
DruštvoNije želeo živ u ruke teroristima: Potresna priča o srpskom vitezu! Života je uleteo u smrt da bi postao besmrtan!
j-22-orao-zivota-djuric-pogibija copy.jpg
DruštvoJeziva tajna iz devedesetih: Legija usred parka ubio psa zbog jedne rečenice! Detalji surovog čina od kojeg će vam pripasti muka!
milorad-lukovic-legija-foto-profimedia.jpg