Slušaj vest

Vozače očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, gužve su moguće posebno na prilazima većim gradovima, kao i unutar gradskih sredina gde se očekuje usporeno odvijanje saobraćaja i formiranje kolona pre svega u jutarnjim i popodnevnim časovima, saopšio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Oprez je potreban zbog najava o promenljivo oblačnom i vetrovitom vremenu i pojavi kratkotrajne kiše.

Poseban oprez je nepohodan zbog pojačanog vetra, koji u košavskom području (na jugu Banata i u donjem Podunavlju) može biti i olujne jačine i može značajno uticati na stabilnost vozila, naročito na mostovima, nadvožnjacima i otvorenim deonicama puta. Jaki bočni udari vetra predstavljaju rizik za lakša vozila, ali i za teretna vozila, autobuse i vozila sa prikolicom.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni ma izlazu iz zemlje na prelazu Horgoš čekaju četiri sata, na Batrovcima dva sata a na Kelebiji jedan sat.