Ako postoji mesto na Mediteranu koje istovremeno nudi spektakularnu prirodu, bogatu istoriju i autentičan italijanski način života, onda je to Sardinija. Ovo ostrvo već godinama privlači putnike iz celog sveta, a razlog je jednostavan – Sardinija spaja opušteno letovanje, impresivne pejzaže i atmosferu koju je teško pronaći bilo gde drugde u Evropi.

Duga obala Sardinije krije neke od najlepših plaža Mediterana. Od prostranih peščanih zaliva do skrivenih uvala okruženih dramatičnim stenama, gotovo svaki deo ostrva nudi drugačiji pejzaž i poseban doživljaj. Posebno se izdvaja čuvena Costa Smeralda, poznata po smaragdnim nijansama mora, luksuznim marinama i elegantnim letovalištima koja su decenijama omiljena među putnicima iz celog sveta.

Jedno od najlepših prirodnih područja jeste i arhipelag La Maddalena, skup malih ostrva i laguna sa gotovo nestvarno čistom vodom, proglašen nacionalnim parkom i pravim rajem za ljubitelje prirode i mora.

Ipak, Sardinija nije samo ostrvo plaža. Njena istorija seže više od tri hiljade godina unazad, a jedan od najneobičnijih simbola ostrva jesu kamene kule nurage – misteriozne građevine koje su podigli drevni stanovnici ostrva mnogo pre dolaska Rimljana. Najpoznatiji kompleks je Su Nuraxi di Barumini, koji se danas nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine.

Gradovi Sardinije odišu pravom mediteranskom atmosferom. U starim ulicama grada Alghera, gde se i danas oseća španski uticaj, posetioci mogu uživati u šetnjama uz more, dok prestonica Kaljari nudi spoj istorijskih tvrđava, živih trgova, restorana i panoramskih pogleda na obalu.

Poseban doživljaj na Sardiniji predstavlja i lokalna gastronomija. Ostrvo je poznato po svežim morskim plodovima, domaćoj testenini, aromatičnim vinima i čuvenom ovčjem siru, jednom od najprepoznatljivijih proizvoda ovog regiona.

Zahvaljujući spoju prirodnih lepota, istorije i autentične mediteranske kulture, Sardinija je idealna destinacija za sve koji žele da leto provedu u opuštenoj atmosferi uz more, istražujući gradove, skrivene uvale i bogatu tradiciju ostrva.

Letovanje na Sardiniji nije samo odmor – to je doživljaj Mediterana u njegovom najlepšem izdanju.

U sezoni 2026. Sardinijapostaje deo ponude turističke agencije 1 A Travel, otvarajući put ka jednom od najposebnijih mediteranskih ostrva. Putnici će ovu destinaciju moći da dožive uz direktne letove kompanije Air Serbia svake subote, čime je putovanje organizovano jednostavno i bez dodatnih presedanja.

Prvi let planiran je za 13. jun, dok je poslednji polazak predviđen za 12. septembar, a aranžmani su koncipirani na bazi 7 noćenja – dovoljno vremena da se ritam ostrva zaista oseti. Nedelja dana na Sardiniji nije samo odmor, već prilika da se istraže različiti pejzaži, uživa u lokalnoj gastronomiji i upozna mediteranski način života koji ovde ima sopstvenu dinamiku.

Sardinija tako postaje nova destinacija u kojoj se leto ne meri samo datumima, već doživljajem.

Takođe, u ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel.