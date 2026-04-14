Širom Srbije duva umeren do jak jugoistočni vetar. U košavskom području i na planinama, košava ima olujne udare od 60 do 80 km/h.

Najjači udari jugoistočnog vetra i točak orkanski beleže se na jugu Banata, u Vršcu su udari jugoistočnog vetra od 105 km/h.

Jaka košava duva i u Beogradu, povremeno sa olujnim udarima iznad 60 km/h. Košava jakog intenziteta duvaće i tokom današnjeg dana, povremeno sa olujnim udarima, naročito tokom jutra i prepodneva.

Vetrovito vreme biće do pred kraj dana, pa će košava tokom večeras oslabiti. Već sutra vetar će u svim delovima Srbije biti slab, i u skretanju na severoistočni, potom i severozapadni.

Za razliku od prethiodnih hladnih jutara, jutrašnje je znatno toplije i to zahvaljujući košavi i oblačnosti. Ovog jutra temperature širom Srbije kreću se od 10 do 14 stepeni, u Beogradu je 12°C. Zlatibor i Sjenica mere 7, a Kopaonik 5 stepeni.

Inače, Srbija je u sklopu ciklona sa centralnog Mediterana, pa je vreme oblačno.

Na severu Srbije tokom jutra bilo je i kiše, naročito u delovima Vojvodine, a oblaci i padavine premeštaju se od severa ka jugu.

Dakle, preovladava snažno južno visinsko strujanje, a osim tople vazdušne mase, sa severa Afrike pristižu i čestice pustinjskog peska iz Sahare. U predelima sa padavinama očekuju se prljave, odnosno obojene padavine. Maksimalna temperatura biće danas od 16 do 20 stepeni, u Beogradu do 17.

Zbog jakog vetra žuti meteo alarm je upaljen u Banatu i Pomoravlju, a zbog očekivanih grmljavinskih nepogoda na jugozapadu i zapadu Srbije.

Vetar uveče slabi

Prema najnovijoj prognozi RHMZ-a, vetrovito vreme uz jaku košavu obeležiće i današnji dan, uz promenljivo oblačnost i povremenu pojavu kiše i pljuskova u pojedinim delovima Srbije.

- U toku jutra lokalna pojava kiše ili pljuska očekuje se uglavnom u oblasti od zapadne Srbije prema Vojvodini. Udari košave u Beogradu dostizaće 50 km/h, a na jugu Banata 85 km/h. U toku dana promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Uveče vetar u slabljenju. Najviša temperatura od 18 do 23, u Timočkoj Krajini oko 15 stepeni - saopštio je RHMZ.

Biometeorološka prognoza Biometeorološka situacija neće pogodovati hroničnim bolesnicima, a oprez se naročito savetuje osobama sa psihičkim tegobama i reumatičarima. Potrebno je obratiti pažnju na adekvatno odevanje zbog vetrovitog vremena. Kod meteoropata su mogući razdražljivost, glavobolja i slabija koncentracija. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja.

Vreme narednih dana

Do kraja sedmice promenljivo i umereno toplo vreme uz maksimalne temperature u većini dana od 18 do 23 stepena.

- Padavine će biti lokalna i kratkotrajna pojava, pljuskovitog karaktera i sa većom čestinom pojave sredinom dana i posle podne u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji - navodi RHMZ.

