Portparol Ministarstva spoljnih poslova, Guo Đijakun, obrazložio je u ponedeljak stav Kine po pitanjima Ormuskog moreuza i pregovora između SAD-a i Irana.

Guo je izjavio da je Ormuski moreuz važan koridor za međunarodnu trgovinu robom i energijom, a da je održavanje bezbednosti, stabilnosti i nesmetanog protoka saobraćaja u ovom regionu, u zajedničkom interesu međunarodne zajednice.

„Uzrok ometanja plovidbe u moreuzu leži u ratu u Iranu, a rešenje je prekid vatre što pre. Sve strane treba da ostanu uzdržane, a Kina je spremna da nastavi da igra pozitivnu i konstruktivnu ulogu“, rekao je on.

Što se tiče pitanja kupovine nafte, Guo je rekao da je Kina spremna da sarađuje sa svim stranama kako bi zaštitila globalnu energetsku bezbednost i stabilnost lanca snabdevanja, ali da bi se problem fundamentalno rešio, prvo što treba učiniti jeste promovisanje obnove mira i stabilnosti u zalivskom regionu i na Bliskom istoku.

Guo je izjavio da je početak pregovora između SAD-a i Irana u Pakistanu korak ka smirivanju tenzija.