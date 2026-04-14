Vaskrs je svečano proslavljen u jedinoj parohiji SPC u Kolumbiji, Svete Trojice u gradu Medeljinu.

Ovogodišnji praznik obeležilo je još jedno krštenje. Novi pravoslavac je na krštenju uzeo ime po našem patrijarhu, Porfirije.

Vaskršnju liturgiju predvodio je protosinđel Simeon (Lopez).

Krštenje i nada

On ističe da je proslavu Vaskrsa obeležilo još jedno krštenje u ovoj pravoslavnoj zajednici, ali i nada da će uskoro dobiti novi prostor za molitvu, jer im dosadašnji više nije na raspolaganju.

Foto: Printscreen Facebook/ Iglesia Ortodoxa en Columbia Patriarcado Serbio

- U sklopu liturgije pročitana je vaskršnja poslanica patrijarha Porfirija. Nakon toga, najveći hrišćanski praznik je uveličalo i krštenje novog člana SPC koji je odabrao ime upravo po našem patrijarhu - otkriva otac Simeon.

Posebna težina

Dodaje da je proslava Vaskrsa za vernike u Kolumbiji imala posebnu težinu zato što više neće moći da koriste prostor u kome je do sada vršena verska služba.

Foto: Printscreen Facebook/ Iglesia Ortodoxa en Columbia Patriarcado Serbio, Facebook/Iglesia Ortodoxa en Colombia Patriarcado Serbio

Ipak, uveren je da će uz pomoć vernika širom sveta uspeti da se obezbedi dovoljno sredstava da SPC u Kolumbiji dobije novi hram.

- Vaskrsenje Hristovo donosi najpotrebnije, nadu, a uz Božju pomoć i verni narod naše crkve nada se podršci braće i sestara širom Vaseljene koji su u mogućnosti da nam pomognu da pravoslavna zajednica u Kolumbiji dobije novi hram - kaže otac Simeon.

Kurir/Telegraf/RTS