Kolumbijac postao Porfirije! Na Vaskrs kršten u srpskoj crkvi u Medeljinu, uzeo ime po patrijarhu
Vaskrs je svečano proslavljen u jedinoj parohiji SPC u Kolumbiji, Svete Trojice u gradu Medeljinu.
Ovogodišnji praznik obeležilo je još jedno krštenje. Novi pravoslavac je na krštenju uzeo ime po našem patrijarhu, Porfirije.
Vaskršnju liturgiju predvodio je protosinđel Simeon (Lopez).
Krštenje i nada
On ističe da je proslavu Vaskrsa obeležilo još jedno krštenje u ovoj pravoslavnoj zajednici, ali i nada da će uskoro dobiti novi prostor za molitvu, jer im dosadašnji više nije na raspolaganju.
- U sklopu liturgije pročitana je vaskršnja poslanica patrijarha Porfirija. Nakon toga, najveći hrišćanski praznik je uveličalo i krštenje novog člana SPC koji je odabrao ime upravo po našem patrijarhu - otkriva otac Simeon.
Posebna težina
Dodaje da je proslava Vaskrsa za vernike u Kolumbiji imala posebnu težinu zato što više neće moći da koriste prostor u kome je do sada vršena verska služba.
Ipak, uveren je da će uz pomoć vernika širom sveta uspeti da se obezbedi dovoljno sredstava da SPC u Kolumbiji dobije novi hram.
- Vaskrsenje Hristovo donosi najpotrebnije, nadu, a uz Božju pomoć i verni narod naše crkve nada se podršci braće i sestara širom Vaseljene koji su u mogućnosti da nam pomognu da pravoslavna zajednica u Kolumbiji dobije novi hram - kaže otac Simeon.
Kurir/Telegraf/RTS