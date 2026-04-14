Aleksandra je radila kao prodavačica, a Aleksandar u magacinu veleprodaje. Ljubav je planula posle tri godine druženja, a onda i brak i svadba kojoj je prisustvovalo oko 100 kolega sa posla. Vlajkovići rade u Fortuna Marketu u Aranđelovcu, on 17 godina, a ona 14 i u braku su devet godina.

- Aca se pre mene zaposlio u firmi, a pre zabavljanja smo bili dobri drugovi. Iz prijateljstva se izrodila ljubav - priča Aleksandra za Priče sa dušom, koja sa suprugom živi u Banji, selu kraj Aranđelovca.

Verica i Radiša su u braku 18 godina

Sa drugim parom se srećem u Fortuni u centru Aranđelovca. Verica i Radiša Lomić u braku su 18 godina, imaju dvoje dece i spojio ih je, kako kažu, isti pogled na svet. Ona je na delikatesu, a on vođa smene.

- Verica ovde radi 20, a ja čak 26 godina. Upoznali smo se u ovom istom lokalu pre 18 godina. Ćerka je punoletna, a sin upisuje srednju školu, tako da nemamo mnogo slobodnog vremena - dodao je Radiša.

Foto: Nenad Blagojević

Kasirka Sanja je takođe srela svog supruga u firmi, poslovođu Miloša sa kojim ima dve ćerke, Stašu i Anu, dok je na njihovoj svadbi bilo više od 100 kolega.

U ovoj priči je zanimljivo da se njih dvoje, iako Aranđelovac nije veliki grad, nisu poznavali dok se nisu sreli na poslu.

Foto: Nenad Blagojević

Vlasnik firme gost na svim venčanjima

- U braku smo šest godina. Pola godine nakon što se priključila ovoj firmi počeli smo da se zabavljamo, a već naredne godine je bila svadba“ - otkrivaju Jovanovići iz Orašca i kažu da je kao i na svim venčanjima svojih zaposlenih i kod njih bio vlasnik firme Dragan Gane Jovanović.

Foto: Nenad Blagojević

Od kafića u sklopu tržnog centra Fortuna u kojem Snežana radi kao konobarica i magacina gde je zaposlen Luka desila se ljubav koja je krunisana rođenjem ćerke Milice. Prekovići kažu da su u braku od 2021. godine, a da su se u marketu upoznali kao kolege.

Vlasnik ovog lanca prodavnica u Aranđelovcu i Topoli prisustvuje svim svadbama, a venčanja i rođenja dece zaposlenih neki su mu od najdražih trenutaka u životu.

Njegova ćerka Katarina dodaje da svako novorođeno dete od kompanije dobija novčani iznos, baš kao i đaci prvaci.