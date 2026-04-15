Priča o raskidu veridbe otvorila je pitanje da li se novac uložen u estetske zahvate partnera može pravno potraživati nakon prekida veze.

Nakon raskida veridbe, jedan muškarac se našao u dilemi da li može da traži povraćaj novca koji je uložio u estetski zahvat svoje bivše partnerke.

"Imam uplatnicu"

- Bio sam u vezi dve godine, planirali smo brak, ja sam devojci platio ugradnju silikona (grudi) jer je to bila njena velika želja, koštalo je 3.500 evra. Imam uplatnicu na moje ime iz privatne klinike - napisao je on u Fejsbuk grupi "Pravna pitanja".

Pre mesec dana ga je, kako kaže, ostavila i sada je u vezi sa drugim.

Hoće na sud

- Pošto se nismo venčali, zanima me da li mogu sudski da tražim povraćaj novca ili bar dela investicije, jer je taj "poklon" bio uslovljen našim zajedničkim životom? Da li se to računa kao neosnovano obogaćenje s njene strane s obzirom na to da ona sad te silikone "koristi" sa drugim čovekom? Molim bez sprdnje, ozbiljne pare su u pitanju - upitao je on.

Njegovu poruku na svojoj stranici objavila je i "Efektiva". Komentari su se nizali...

- Makar si učinio dobro delo za sledećeg. Obradovaće se svaki put kad vidi tvoju investiciju - našalio se jedan korisnik.

Bilo je onih koji su zbijali šale.

- Traži na sudu da viđaš silikone jednom nedeljno - napisao je jedan korisnik, a drugi se nadovezao:

- Da mu daju podeljeno starateljstvo i viđanje dva puta nedeljno na četiri sata.

"Znači ti si jedini lik koji je platio ulaznicu, a drugi gleda predstavu", pisali su korisnici između ostalog.

Bilo je i onih koji su osudili ovog muškarca.

- Nije pogrešila što ga je ostavila - navela je jedna korisnica, a druga je dodala:

- Isto sam htela da napišem. Nek se i ne čudi što je sada sam. I ostaće sam.