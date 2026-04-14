Slušaj vest

Svi učenici srednjih i osnovnih škola u Srbiji, sutra se vraćaju na nastavu nakon prolećnog raspusta.

Đaci u centralnoj Srbiji na raspustu su od 10. aprila, dok je raspust za učenike škola u Vojvodini počeo 3. aprila.

Osnovci i srednjoškolci su na raspustu od devet dana bili u februaru, za Sretenje.

Učenici u Srbiji neće ići u školu 1. maja kada je državni praznik.

Za sve osnovne i srednje škole, osim vojvođanskih, kalendare rada utvrđuje Ministarstvo prosvete, dok pravilnike rada u školama u Vojvodini određuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje.

Prema tim kalendarima, svi maturanti gimnazija školsku godinu završiće 22. maja, dok je poslednji školski dan za osmake i maturante srednjih stručnih škola 29. maj.

Osnovci od prvog do sedmog razreda časove će imati do petka, 12. juna, a za srednjoškolce koji u ovoj godini pohađaju razred koji nije završni nastava će trajati do 19. juna.

Kurir.rs/ Telegraf.rs

Ne propustiteDruštvoPosle Uskrsa stiže novi mini-odmor: Ovo su neradni dani za Prvi maj - detaljni spisak do kraja godine
2026 kalendar
DruštvoPutujete za Uskrs i Prvi maj u EU? Od 10. aprila sve se menja na granicama: Pred vama su 4 opcije, a jedna je ubedljivo najgora!
EES sistem Evzoni
DruštvoDetaljan spisak svih neradnih dana do kraja škole: U aprilu duža pauza ali ne za sve, a evo i kada zvanično počinje letnji raspust
0905-shutter.jpg
DruštvoĐaci u Srbiji uskoro idu na raspust, a ove godine će ih imati čak 5! Za važan praznik dobijaju 9 dana odmora
Prazna učionica sa rančevima na klupama

Kada će početi letnji raspust za đake i koliko se menja školski kalendar? Izvor: Kurir televizija