Agencija za bezbednost saobraćaja podseća da je u toku period đačkih ekskurzija i apeluje na sve učesnike u organizovanom prevozu dece, da zbog zaštite bezbednosti dece i nastavnika obavezno obrate pažnju na propise koji se odnose na organizovani prevoz dece, a posebno na Pravilnik o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece.

Foto: Agencija za bezbednost saobraćaja

Podsećamo da je organizator prevoza dužan da najkasnije u roku od 48 časova pre otpočinjanja prevoza obavesti nadležni organ unutrašnjih poslova o prevozniku, mestu i vremenu polaska, broju angažovanih autobusa, broju angažovanih vozača autobusa i broju prijavljene dece i drugih lica koja učestvuju u izvođenju putovanja.

Takođe, Pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece, propisani suuslovi koje mora da ispunjava vozačkoji vrši organizovani prevoz dece.

Uslovi za vozače

To znači da je psihofizički sposoban da bezbedno upravlja vozilom, da ima važeći ugovor o radu za vozača, da mora imati najmanje tri godine važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije, da ima lekarsko uverenje o sposobnosti za vozača koje nije starije od godinu dana, da poseduje kvalifikacionu karticu vozača za obavljanje poslova profesionalnog vozača, da je pre započinjanja radnog dana u kojem se obavlja prevoz koristio dnevni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje 11 časova, kao i da poseduje dokaze o aktivnostima vozača za tekući dan i prethodnih 28 dana.

Obavljanje organizovanog prevoza dece vrši se autobusom koji poseduje Potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila koja nije starija od 30 dana.

Ekskurzije poskupljuju dva puta godišnje Foto: Shutterstock

Uslovi za prevoz dece

Agencija za bezbednost saobraćaja ističe da prilikom obavljanja organizovanog prevoza dece prevoz se ne sme započeti ukolikosva deca nisu propisno vezana sigurnosnim pojasem. Takođe, podseća se da grupa do tridesetoro dece mora imati najmanje jednog grupnog pratioca u saobraćaju, dok je za grupu veću od tridesetoro dece potrebno da budu prisutna najmanje dva grupna pratioca.

Posebno je važno imati u vidu da nijedan propust u organizovanom prevozu dece nije zanemarljiv, jer može uzrokovati nesagledive posledice.

- Agencija za bezbednost saobraćaja jasno naglašava da poštovanje propisa, upotreba sigurnosnih pojaseva i prisustvo odgovornih pratilaca nisu formalnost, već odluka da svako dete bude bezbedno, jer je najveća odgovornost svih učesnika da se svako dete vrati kući - sigurno i bezbedno - ističu u saopštenju iz Agencije za bezbednost saobraćaja.