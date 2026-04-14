U vremenu kada se često govori o nedostatku empatije i solidarnosti, jedna priča iz Prokuplja pokazuje da su najlepše lekcije o humanosti ponekad upravo u dečjim rukama.

To je nedavno pokazao i Matea Radonjić, učenik petog razreda Osnovne škole "9. Oktobar", kada je odlučio da uradi nešto što mnogi odrasli ne bi - da sam pronađe način da pomogne drugarici iz odeljenja i omogući joj da zajedno sa svima krene na ekskurziju.

Matea je, naime, uz pomoć svoje porodice organizovao prodaju vaskršnjih ukrasa, a prikupljanje novca uspešno je završeno za nekoliko sati.

Mali ljudi, velikog srca u odeljenju peto četiri, koji su sve vreme kovali planove, što javno, što tajno, da svojoj drugarici, na tradicionalnom vaskršnjem humanitarnom školskom vašaru, obezbede sredstva da i ona pođe sa njima na ekskurziju.

Jedino što im je kvarilo konstrukciju je činjenica da će se ova manifestacija održati nekoliko dana posle nje.

"Deda, treba da mi pomogneš nešto"

Da bi sve to predupredio, Matea Radonjić, je jednog dana, iz škole, došao kući, sa idejom da iskoristi dedino stolarsko umeće i potrebna sredstva obezbedi pre ekskurzije.

- Deda treba da mi pomogneš nešto. "Šta je Mato", kaže, "drugarica nam ne ide na ekskurziju, roditelji nisu u mogućnosti da plate ekskurziju", "ajde ti napravi nešto, a ja ću da izađem na ulicu i da prodam" - priča Slobodan Bakić, Matein deda.

"Postolja za jaja, zeke, korpe i tako različite stvari. Mama, tata, baka i ja smo farbali i ukrašavali te predmete, što je deda pravio", kaže Matea Radonjić.

"Za dva i po sata skoro sve sam prodao"

Dobri ljudi su prepoznali plemeniti gest dečaka i sve je prodato za dva sata.

Vaskršnje ukrase, napravljene u porodici Bakić - Radonjić, trebalo je što pre prodati, jer se bližio dan polaska na ekskurziju. Odabrana je prometna lokacija u gradu, a uz Matea i predmete stajao je i natpis, koji je objašnjavao svrhu celokupne akcije.

- Trebalo je nekih 15 do dvadeset minuta, dok su ljudi počeli da se vraćaju s posla i onda je počela da ide prodaja, za dva, dva i po sata skoro sve sam prodao - kaže Matea Radonjić.

- On je oduvek imao takve neke ideje, učestvovao je i realizovao ih, naravno, mi kao porodica smo uvek bili tu da ga podržimo, ali ovo je nešto što je na nas ostavilo zaista veliki utisak i oduševljenje je bilo ogromno - navodi Lela Bakić-Radonjić, Mateina majka.

Celokupan iznos od prodaje vaskršnjih ukrasa na ulici, ovaj mali humanitarac je predao razrednoj, koja, uz iznenađenje, nije krila i ogromno zadovoljstvo što je okružena decom, koja na pravi način doživljavaju svet oko sebe i spremni su da u svakom trenutku pomognu onom, kome je pomoć potrebna.

Novac dodatno skupili i za džeparac

- Celo odeljenje je uvek raspoloženo da organizuje tako nešto, a Mata posebno. On je sam preuzeo inicijativu i odradio. Obradovao nas je, sakupio je dovoljan iznos da se plati ekskurzija, međutim, od tog novca, on je od mene zatražio da je mi spremimo za ekskurziju i da joj damo da ponese, a da ćemo sutra dodatno prikupiti novac i uplatiti ekskurziju - navodi Dragana Đorđević, razredni starešina.

U međuvremenu, svi učenici petog - četiri odeljenja, Osnovne škole "9. Oktobar" u Prokuplju, bili su na jednodnevnoj ekskurziji do Vrnjačke banje, srećni što su svi zajedno i tog dana.

Matea Radonjić nastavlja dalje, do neke nove prilike da se nekom pomogne, jer kako kaže, to ga ispunjava i čini srećnim.