Ministarstvo prosvete najvljenim inspekcijskim nadzorima nad radom visokoškolskih ustanova ne postupa represivno, niti vrši pritisak na uprave fakulteta, već nastoji da kontrolom zakonitosti rada ustanova obezbedi sigurno i bezbedno okruženje za boravak studenata i zaposlenih, izjavio je ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković.

On je naveo da prosvetna inspekcija "nije represivni organ, niti može, niti hoće da sprovodi represiju".

Dejan Vuk Stanković Foto: Kurir Televizija

"Svi učesnici u obrazovnom procesu imaju određena prava i obaveze, a prosvetna inspekcijavrši inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje organizacija i način rada. Ona ima kontrolnu funkciju i nalaže mere da se nezakonitosti isprave, ali ima i preventivnu i savetodnavnu funkciju", rekao je Stanković i dodajući da je uloga inspekcijskog nadzora od suštinskog značaja za dobro funkcionisanje obrazovnog sistema.

"Sve tvrdnje koje se pojavljuju u medijima i javnosti, kojima se insinuira da Ministarstvo prosvete vrši bilo kakav pritisak na visokoškolske ustanove su potpuna neistina i još jedan u nizu pokušaja da se univerzitet i visokoškolske ustanove stave u kontekst dnevne politike", rekao je ministar.

On je istakao da se zalaže za normalizaciju rada visokoškolskih ustanova.