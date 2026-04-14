Slušaj vest

Saša Mirović iz Novog Sada pravosnažno je osuđen zbog ugrožavanja sigurnost novinarke Kurira Jelene S. Spasić.

Apelacioni sud u Beogradu Saši Miroviću je zbog izvršenja krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 stav 3 Krivičnog zakonika izrekao uslovnu osudu i to tako što mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od sedam meseci i istovremeno odredio da se ovako utvrđena kazna neće izvršiti ukoliko okrivljeni za vreme od tri godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo.

Jasni argumenti presude

Apelacioni sud u Beogradu
Apelacioni sud u Beogradu doneo drugostepenu presudu

Drugostepeni sud navodi da je prvostepeni sud "dao jasne i argumentovane razloge o svim odlučnim činjenicama u konkretnoj krivičnopravnoj stvari, a iz kojih se pouzdano zaključuje da je okrivljeni izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti".

Napisao preteći komentar

- Okrivljeni Saša Mirović oglašen je krivim što je 24. septembra 2024. godine u Novom Sadu ugrozio sigurnost oštećene novinarke Jelene S. Spasić, koja obavlja poslove od javnog značaja iz oblasti informisanja u vezi s poslovima koje obavlja, pretnjom da će napasti na njen život i telo, na taj način što je na društvenoj mreži Instagram i na stranici Dijabetes-revolucija na objavu s fotografijom oštećene pod nazivom "Ovo je novinarka Kurira Jelena S. Spasić, koja je zajedno sa svojim kolegama i urednicima decu sa dijabetesom i njihove roditelje nazvala očajnicima!" sa svog naloga postavio komentar sledeće sadržine: "Ovakve spodobe spaljivati na lomači pred celom familijom", a tu poruku je oštećena shvatila kao ozbiljnu pretnju i osetila strah za svoju bezbednost - navedeno je u presudi Apelacionog suda, koji je delimično preinačio presudu Višeg suda u Beogradu iz aprila 2025. kojom je Mirović bio osuđen na sedam meseci zatvora.

