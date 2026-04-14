Apelacioni sud u Beogradu Saši Miroviću je zbog izvršenja krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 stav 3 Krivičnog zakonika izrekao uslovnu osudu i to tako što mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od sedam meseci i istovremeno odredio da se ovako utvrđena kazna neće izvršiti ukoliko okrivljeni za vreme od tri godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo.

Jasni argumenti presude

Napisao preteći komentar

- Okrivljeni Saša Mirović oglašen je krivim što je 24. septembra 2024. godine u Novom Sadu ugrozio sigurnost oštećene novinarke Jelene S. Spasić, koja obavlja poslove od javnog značaja iz oblasti informisanja u vezi s poslovima koje obavlja, pretnjom da će napasti na njen život i telo, na taj način što je na društvenoj mreži Instagram i na stranici Dijabetes-revolucija na objavu s fotografijom oštećene pod nazivom "Ovo je novinarka Kurira Jelena S. Spasić, koja je zajedno sa svojim kolegama i urednicima decu sa dijabetesom i njihove roditelje nazvala očajnicima!" sa svog naloga postavio komentar sledeće sadržine: "Ovakve spodobe spaljivati na lomači pred celom familijom", a tu poruku je oštećena shvatila kao ozbiljnu pretnju i osetila strah za svoju bezbednost - navedeno je u presudi Apelacionog suda, koji je delimično preinačio presudu Višeg suda u Beogradu iz aprila 2025. kojom je Mirović bio osuđen na sedam meseci zatvora.