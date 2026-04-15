Širom Srbije košava je juče pravila probleme, sa olujnim udarima i do 105 km/h. Sudeći po najavama meteorologa pred nama je nestabilno vreme, a novo naoblačenje i zahlađenje stiže već 20. aprila!

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, danas se očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima.

Lokalna pojava pljuskova

- Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom očekuje se uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, u donjem Podunavlju i na istoku ujutro i pre podne umeren i jak. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša u toku dana od 18 do 23 stepena - saopštio je RHMZ.

Prema njihovoj prognozi, do kraja sedmice očekuje se promenljivo i umereno toplo vreme uz maksimalne temperature u većini dana od 18 do 23 stepena.

- Padavine će biti lokalna i kratkotrajna pojava, pljuskovitog karaktera i sa većom čestinom pojave sredinom dana i posle podne u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji.

Novo naoblačenje 20. aprila

Ivan Ristić koji se bavi meteorologijom kaže za Kurir da će danas košava da stane.

- Narednih dana promenljivo oblačno, a pljuskovi i kiša očekuju se uglavnom u brdovito-planinskim predelima zapadne i južne srbije. Vrlo malo padavina će biti, sa temperaturom oko 20 stepeni. Pojaviće se i sunca malo već od sutra, prekosutra, a nova promena vremena stiže već 20. aprila kada dolazi do naoblačenja i pada temperature za pet do sedam stepeni - naveo je Ristić.

Za 1. maj toplo, ali sa kišom

Zahlađenje će potrajati tri dana, nakon čega dolazi do smirivanja, razvedravanja i porasta temperature.

- Krajem aprila bi maksimalne dnevne temperature mogle biti blizu 24 stepena. Za sada nema nekog jačeg zahlađenja, ni jačeg otopljenja, a ni preterane stabilizacije. Deluje da će za 1. maj biti relativno toplo sa pravim majskim temperaturama i do 25 stepeni, ali ima uslova za kišu i pljuskove, obično uranak prođe sa nekim pljuskovima - naglasio je on.

Posle 21. aprila moguć i sneg

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, takođe predviđa nešto jače pogoršanje vremena 21. aprila.

- Do petka umereno do znanto oblačno, povremeno uz kišu i ređu pojavu pljuskova, ali se češće padavine uglavnom očekuju nad središnjim i južni predelima. Od četvrtka će biti i pojave pljuskova, a vetar će okrenuti na severozapadni smer. Za vikend suvo i neznato svežije. Dok je oko 21. aprila moguće konkretnije pogoršanje i zahlađenje te bi tada uz relativno hladno vreme moglo biti kiše i snega na najvišim planinama. Posle 25. aprila bi počeo period nestabilnog vremena sa temperaturama oko proseka - naveo je Čubrilo na Fejsbuku.